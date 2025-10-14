Saffron Milk : కేసరి పాలు తయారుచేసే పద్ధతి.. రోజూ రాత్రి తాగితే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటే
చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే కేసరి పాలు ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే మేలు చేస్తాయి.
Saffron Milk : చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే కేసరి పాలు ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే మేలు చేస్తాయి. దీనిని తాగడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని అనేక పరిశోధనలు కూడా తేల్చాయి. సాధారణంగా కేసరి పాలు చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచడానికి మాత్రమే తాగుతారని అనుకుంటారు. కానీ, దీని వెనుక ఇంకా చాలా పెద్ద కారణమే ఉంది. కేసరి పాలు తాగడం వల్ల విటమిన్ బి12 వంటి కీలకమైన పోషకాలను చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. కేసరి పాలు తాగడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, వాటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేసరి పాలలో పుష్కలంగా యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఈ పాలను ప్రతిరోజూ తాగడం వల్ల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. కేసరి పాలల్లో విటమిన్ బి12 అధికంగా ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి చాలా సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉన్న విటమిన్ బి6 మెదడు అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది.
కేసరి పాలలో విటమిన్ సి, అనేక ఇతర పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా, కేసరి పాలు తాగడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది, కంటి ఆరోగ్యం కూడా కాపాడబడుతుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఏ దృష్టిని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే, ఇది ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
కేసరి పాలు ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలు, కండరాలు, దంతాలు బలంగా మారతాయి. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ డి, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా, రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ పాలు తాగితే ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుంది. నిద్ర నాణ్యత కూడా మెరుగుపడుతుంది. అజీర్తి వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు రోజూ కేసరి పాలు తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
కేసరి పాలు తయారుచేసే సులభ పద్ధతి
కేసరి పాలు తయారు చేయడం చాలా సులభం:
* తయారీ: ముందుగా బాదం పప్పులను పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి.
* పాలు వేడి చేయడం: ఒక గిన్నెలో పాలు తీసుకుని, మధ్యస్థ మంటపై వేడి చేయాలి.
* మిశ్రమం: పొడి చేసిన బాదం, కుంకుమపువ్వు (కేసరి), యాలకులు, మరియు రుచికి సరిపడా పంచదార లేదా బెల్లం వేయాలి.
* మరిగించడం: పాలు గిన్నె అడుగున అంటుకోకుండా చూసుకోవాలి. పాలు మరిగించడం ప్రారంభం కాగానే, మంట తగ్గించి, మరో 5 నిమిషాలు చిన్న మంటపై మరిగించాలి.
* తాగడం: అంతే, వేడి వేడి కేసరి పాలు తాగడానికి సిద్ధమవుతాయి.
* గర్భిణీ స్త్రీలు కేసరి పాలు తాగే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.