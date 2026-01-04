  • Menu
Sleeping with Sweaters Health Risks: జాగ్రత్త! స్వెటర్ వేసుకుని నిద్రిస్తున్నారా? ఆరోగ్యానికి అది అస్సలు మంచిది కాదు.. నిపుణుల హెచ్చరిక!

Sleeping with Sweaters Health Risks: జాగ్రత్త! స్వెటర్ వేసుకుని నిద్రిస్తున్నారా? ఆరోగ్యానికి అది అస్సలు మంచిది కాదు.. నిపుణుల హెచ్చరిక!

Highlights

Sleeping with Sweaters Health Risks: చలికాలంలో స్వెటర్ వేసుకుని నిద్రిస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే! రాత్రిపూట ఉన్ని దుస్తులు ధరించి పడుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు నిపుణులు సూచిస్తున్న ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు.

Sleeping with Sweaters Health Risks: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. రాత్రిపూట గడ్డకట్టే చలి నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది స్వెటర్లు, ఉన్ని టోపీలు, సాక్సులు ధరించి పడుకుంటారు. వెచ్చగా ఉంటుందని మనం చేసే ఈ పని, వాస్తవానికి మన నిద్రను మరియు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

శరీర ఉష్ణోగ్రత - నిద్రకు మధ్య సంబంధం:

మనం గాఢనిద్రలోకి జారుకోవాలంటే మన శరీర ఉష్ణోగ్రత సహజంగానే స్వల్పంగా తగ్గాలి. కానీ స్వెటర్ ధరించడం వల్ల శరీరంలోని వేడి బయటకు పోకుండా లోపలే ఉండిపోతుంది. దీనివల్ల మెదడుకు నిద్రపోవాలనే సంకేతాలు సరిగ్గా అందవు. ఫలితంగా నిద్రలేమి, మధ్యమధ్యలో మెలకువ రావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

స్వెటర్ వల్ల కలిగే ప్రధాన నష్టాలు:

చర్మ సమస్యలు: ఉన్ని దుస్తులు చర్మానికి గాలి తగలకుండా చేస్తాయి. దీనివల్ల చర్మం పొడిబారడం, దురద, దద్దుర్లు మరియు ఎగ్జిమా వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

డీహైడ్రేషన్: మందపాటి బట్టల వల్ల నిద్రలో అధికంగా చెమటలు పడతాయి. దీనివల్ల శరీరంలోని నీటి శాతం తగ్గి, ఉదయం లేవగానే అలసటగా, దాహంగా అనిపిస్తుంది.

రక్త ప్రసరణపై ప్రభావం: బిగుతుగా ఉండే స్వెటర్లు లేదా సాక్సులు ధరించడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కలిగే ప్రమాదం ఉంది.

గుండెపై ఒత్తిడి: ఊపిరాడనట్లు అనిపించడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది.

వెచ్చగా ఉండటానికి సురక్షితమైన మార్గాలు:

రాత్రిపూట చలి నుంచి రక్షణ పొందడానికి స్వెటర్లకు బదులు ఈ క్రింది పద్ధతులను పాటించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు:

పొరల పద్ధతి: ఒకే మందపాటి దుప్పటి కంటే, రెండు పలచని దుప్పట్లు కప్పుకోవడం మేలు. వేడిగా అనిపిస్తే ఒకదానిని సులభంగా పక్కకు జరపవచ్చు.

కాటన్ దుస్తులు: నిద్రపోయేటప్పుడు కాటన్ లేదా సిల్క్ వంటి సహజసిద్ధమైన, గాలి ఆడే దుస్తులను ధరించండి.

గోరువెచ్చని పాలు: పడుకునే ముందు గ్లాసు గోరువెచ్చని పాలు తాగడం వల్ల శరీరం లోపల నుంచి వెచ్చగా ఉంటుంది.

పాదాల జాగ్రత్త: పాదాలు ఎక్కువగా చల్లగా ఉంటే, వదులుగా ఉండే కాటన్ సాక్సులను వాడవచ్చు.

ప్రశాంతమైన నిద్ర మరియు మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం రాత్రిపూట భారీ ఉన్ని దుస్తులకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది.

