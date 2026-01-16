  • Menu
Health Risks of Severe Cold Weather: చలికాలంలో బయట ఎక్కువగా తిరుగుతున్నారా? అయితే ఈ డేంజర్ బెల్స్ మీ కోసమే!

Health Risks of Severe Cold Weather: రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చల్లగాలిలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల గుండె సమస్యలు, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు మరియు హైపోథెర్మియా వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ చూడండి.

Health Risks of Severe Cold Weather: జనవరి మాసంలో చలి తీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ప్రతి ఏటా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండటంతో, చలికి ఎక్కువగా ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం స్వెటర్లు వేసుకోవడమే కాకుండా, అంతర్గతంగా మన శరీరంలో జరిగే మార్పులను గమనించడం చాలా ముఖ్యం. చల్లగాలి వల్ల కలిగే ప్రధాన నష్టాలు ఇవే:

1. గుండెపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి (Blood Pressure)

చలిగాలులు తగిలినప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి గుండె ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటు (BP) పెరిగి గుండె వేగం పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే గుండె జబ్బులు, కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రమాదకరం.

2. శ్వాసకోశ సమస్యలు (Respiratory Issues)

చల్లని గాలి నేరుగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరడం వల్ల శ్వాసకోశ వ్యవస్థ ప్రభావితమవుతుంది. ఆస్తమా, సైనస్ బాధితులకు చలికాలం గండంగా మారుతుంది. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించడం వల్ల చల్లగాలి నేరుగా లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకోవచ్చు.

3. హైపోథెర్మియా.. ప్రాణసంకటం!

శరీరం భరించలేనంత చలికి గురైనప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది. దీనినే 'హైపోథెర్మియా' అంటారు. ఈ స్థితిలో మనిషి అపస్మారక స్థితిలోకి (Unconscious) వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది. గడ్డకట్టే చలిలో లేదా మంచు నీటిలో తడిచినప్పుడు ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.

4. ఫ్రాస్ట్ బైట్ (Frostbite)

తీవ్రమైన చలి వల్ల శరీరంలోని కణజాలం దెబ్బతింటుంది. ముఖ్యంగా కాళ్లు, చేతి వేళ్లు తిమ్మిర్లు పట్టడం, చర్మం ఎర్రగా మారడం వంటివి జరుగుతాయి. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే చర్మం శాశ్వతంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.

5. తగ్గుతున్న రోగనిరోధక శక్తి

చలికాలంలో వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియాల వ్యాప్తి వేగంగా ఉంటుంది. ఇదే సమయంలో మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ (Immunity) కూడా తగ్గుతుంది. ఫలితంగా అంటురోగాలు త్వరగా సోకుతాయి మరియు ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

వైద్యుల సూచన: చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు, టోపీలు ధరించాలి. గోరువెచ్చని నీటిని తాగుతూ, శరీరానికి వేడినిచ్చే ఆహారం తీసుకోవాలి. అనవసరంగా తెల్లవారుజామున, అర్థరాత్రి వేళల్లో బయట తిరగకపోవడమే మంచిది.

