Green Chilies: పచ్చిమిర్చి తింటే గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందా? ఆరోగ్యానికి ఎన్నో లాభాలు!

Green Chilies
Highlights

Health Benefits Of Green Chilies: పచ్చిమిర్చిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఐరన్, పొటాషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Health Benefits Of Green Chilies: భారతీయ వంటకాల్లో పచ్చిమిర్చి లేనిదే ముద్ద దిగదు. కూరలకు కారం, ఘాటు రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, పచ్చిమిర్చిలో అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తాజా పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, గుండె ఆరోగ్యానికి పచ్చిమిర్చి ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పచ్చిమిర్చిలో ఉండే పోషకాలు రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరచి, శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు గుర్తించారు.

పచ్చిమిర్చిలో దాగి ఉన్న పోషకాలు

పచ్చిమిర్చిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఐరన్, పొటాషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనికి ప్రత్యేకమైన ఘాటు రుచిని ఇచ్చే క్యాప్సైసిన్ అనే పదార్థం గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం. ఇది శరీరంలో శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తూ, వాపును తగ్గిస్తుంది. వాపు తగ్గడం వల్ల గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గి, రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్

కొన్ని శాస్త్రీయ అధ్యయనాల ప్రకారం, పచ్చిమిర్చిలోని క్యాప్సైసిన్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌గా పిలిచే LDL స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. అదే సమయంలో, శరీరానికి మేలు చేసే HDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గకుండా కాపాడుతుంది. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడం తగ్గడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

మరిన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

యాంటీఆక్సిడెంట్లు: పచ్చిమిర్చిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్‌ పేరుకుపోవడాన్ని నిరోధిస్తాయి. ఈ ప్రభావం క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో కూడా తోడ్పడుతుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. క్యాప్సైసిన్ కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

రక్తపోటు నియంత్రణ: పచ్చిమిర్చిలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును సమతుల్యం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది గుండె సమస్యలకు దారితీసే అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

బరువు నియంత్రణ: పచ్చిమిర్చిలో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇవి కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఎక్కువసేపు కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల ఎక్కువ తినే అలవాటు తగ్గి, బరువు అదుపులో ఉంటుంది.

అయితే, పచ్చిమిర్చిని మితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అతిగా తింటే కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, పచ్చిమిర్చిని ఆహారంలో సమతుల్యంగా చేర్చుకోవడం ఉత్తమం.

