Health Benefits : రాత్రి పూట ఆ ఒక్కటి తింటే చాలు..ఒత్తిడి మాయం, నోటి దుర్వాసనకు చెక్
Health Benefits: లవంగాలు కేవలం వంటకాలకు రుచిని పెంచడానికి మాత్రమే కాకుండా, వాటిలో ఉండే ఔషధ గుణాల కారణంగా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కూడా ఎంతో సహాయపడతాయి. ఆరోగ్య నిపుణులు, ఆయుర్వేద వైద్యులు చెప్పేదాని ప్రకారం.. ప్రతి రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక లవంగాన్ని తినడం లేదా లవంగాల నీటిని తాగడం వలన శరీరంలో అనేక సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఇది ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగు, వ్యాధి నిరోధక శక్తి బలం
రాత్రి పడుకునే ముందు లవంగాన్ని తీసుకోవడం వలన సాధారణ జీర్ణ సమస్యలైన అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం వంటివి తగ్గుతాయి. లవంగంలో ఉండే యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతేకాకుండా లవంగంలో ఫైబర్, మాంగనీస్, పొటాషియం, కాల్షియం, విటమిన్ కె వంటి పోషకాలు, అలాగే ఫ్లేవనాయిడ్స్, యుజెనాల్ వంటి ముఖ్యమైన కర్బన సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఒత్తిడి మాయం, శ్వాస సమస్యలకు ఉపశమనం
లవంగాలు సహజంగానే మనస్సును శాంతపరిచే పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వలన ఒత్తిడి తగ్గి, మంచి నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది. లవంగాల ఔషధ గుణాలు శరీరం నుంచి విష పదార్థాలను సులభంగా తొలగించడానికి కూడా తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు, గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి లవంగాలు అద్భుతమైన ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. వీటిలోని ఉష్ణత, యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు గొంతు నొప్పి, కఫం వంటి సమస్యలను త్వరగా తగ్గిస్తాయి.
దంత సమస్యలు, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు
నోటి ఆరోగ్యం విషయానికి వస్తే, లవంగాలను నమలడం వలన నోటి దుర్వాసన తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా పంటి నొప్పి నుంచి తక్షణ ఉపశమనాన్ని కూడా ఇస్తుంది. లవంగం నీరు శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. అయితే మీకు ఏదైనా నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లయితే, లవంగాలను సేవించే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడి సలహా తీసుకోవడం మంచిది.