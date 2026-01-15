Happy Pongal 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్, మెసేజ్లు మరియు వాట్సాప్ స్టేటస్లు!
హ్యాపీ పొంగల్ 2026 శుభాకాంక్షలు, తమిళ సందేశాలు మరియు వాట్సాప్ స్టేటస్లు. మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవడానికి 200 పైగా విషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది పొంగల్ వేడుకలు జనవరి 13న ప్రారంభమై 16వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. ప్రధాన పండుగ (థాయ్ పొంగల్) జనవరి 14, 2026 (బుధవారం) నాడు జరుపుకుంటారు. కొత్త బియ్యం, బెల్లం, పాలతో వండిన పొంగల్ ఎలాగైతే పొంగిపొర్లుతుందో.. మీ జీవితం కూడా అలాగే సుఖసంతోషాలతో నిండిపోవాలని కోరుకుంటూ ఈ సందేశాలను షేర్ చేయండి.
తమిళ పొంగల్ శుభాకాంక్షలు (అర్థంతో సహా)
తమిళ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రీటింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- "Thai Pirandhal Vazhi Pirakkum!" ☀️ (థాయ్ మాసం పుడితే, కొత్త మార్గాలు/అవకాశాలు లభిస్తాయి!)
- "Pongalo Pongal!" 🍯 (పాలు పొంగినప్పుడు భక్తులు వేసే జయధ్వానం - ఇది సమృద్ధికి చిహ్నం.)
- "Iniya Pongal Nalvazhthukkal!" (మీకు పొంగల్ పండుగ శుభాకాంక్షలు!)
- "Anbu, Arivu, Selvam—anaithum peruga vaalthukkal." (ప్రేమ, జ్ఞానం, సంపద.. ఈ మూడూ మీకు రెట్టింపు కావాలని కోరుకుంటూ..)
వాట్సాప్ స్టేటస్ మరియు షార్ట్ మెసేజ్లు
బెల్లం, పాలు కలిసిన పొంగల్ లాగే మీ ఇల్లు కూడా తీపి జ్ఞాపకాలతో నిండిపోవాలి.
కొత్త సంవత్సరం.. కొత్త పంట.. కొత్త కలలు! మీకు, మీ కుటుంబానికి పొంగల్ శుభాకాంక్షలు. ☀️
సూర్య భగవానుడి వెలుగు మీ జీవితంలోని చీకట్లను పారద్రోలాలి. హ్యాపీ పొంగల్ 2026!
"పొంగల్ అంటే పొంగిపొర్లడం" - మీ ఆనందం, ఆరోగ్యం కూడా అలాగే పొంగిపొర్లాలని కోరుకుంటున్నాను. 🌾
స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల కోసం కోట్స్
చెరకు గడ ఎంత తియ్యగా ఉంటుందో.. మీ లక్ష్యాలు కూడా అంతే మధురమైన విజయాలను అందించాలి.
మనకు అన్నం పెట్టే భూమికి, సహాయపడే పశువులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం. హ్యాపీ మాట్టు పొంగల్! 🐄
మీ ముంగిట వేసే కోలం (ముగ్గు) ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందో.. మీ జీవితం కూడా అలాగే రంగులమయంగా ఉండాలి. 🎨
ఈ 2026లో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి, మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను.
పొంగల్ 4 రోజుల విశిష్టత:
తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ పండుగను నాలుగు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు:
- భోగి: పాత వస్తువులను త్యజించి కొత్తదనాన్ని ఆహ్వానించడం.
- థాయ్ పొంగల్: సూర్యుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ పొంగల్ వండటం.
- మాట్టు పొంగల్: వ్యవసాయంలో తోడ్పడే ఆవులను, ఎద్దులను పూజించడం.
- కానుమ్ పొంగల్: బంధుమిత్రులను కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకోవడం.