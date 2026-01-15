  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Happy Makar Sankranti 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్, మెసేజ్‌లు మరియు కోట్స్!

Happy Makar Sankranti 2026: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్, మెసేజ్‌లు మరియు కోట్స్!
x
Highlights

మకర సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు మరియు కోట్స్. మీ స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు వాట్సాప్ ద్వారా పంపాల్సిన బెస్ట్ విషెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

శీతాకాలం వీడి, ఎండలు మొదలయ్యే కాలానికి సూచనగా.. పంటల పండుగగా మకర సంక్రాంతిని మనం జరుపుకుంటాం. 2026, జనవరి 14 (బుధవారం) నాడు ఈ పండుగ సందడి నెలకొంది. ఈ పండుగ పూట మీ కుటుంబ సభ్యులకు, మిత్రులకు పంపడానికి ఇక్కడ కొన్ని ప్రత్యేక సందేశాలు ఉన్నాయి.

మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు (Wishes)

సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ మీ జీవితంలోకి కూడా కొత్త వెలుగులను తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!

ఈ పంటల పండుగ మీ ఇంట సిరిసంపదలను, ఆయురారోగ్యాలను నింపాలని కోరుకుంటున్నాను.

నువ్వులు-బెల్లం లాంటి తియ్యని అనుబంధం మీ కుటుంబంలో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ సంక్రాంతి 2026!

ఆకాశంలో ఎగిరే గాలిపటంలా మీ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను.

సూర్యుని ఉత్తరాయణ యానం మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలను, కొత్త అవకాశాలను చిగురింపజేయాలని కోరుకుంటూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

వాట్సాప్ మరియు సోషల్ మీడియా గ్రీటింగ్స్ (Greetings)

కొత్త వెలుగులు.. కొత్త ఆశలు.. కొత్త విజయాలు.. ఈ సంక్రాంతి మీ జీవితంలో మార్పుకు నాంది కావాలి! 🌞

అందరికీ భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు. 🪁🌾

ప్రకృతిని ప్రేమిద్దాం.. సంప్రదాయాలను గౌరవిద్దాం.. హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి!

మీ ఇల్లు అష్టైశ్వర్యాలతో, మీ మనసు ప్రశాంతతతో నిండిపోవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.

స్ఫూర్తిదాయక కోట్స్ (Quotes)

"సంక్రాంతి మనకు నేర్పే పాఠం ఒకటే.. దిశ మారితేనే దశ మారుతుంది, వెలుగు వస్తుంది."

"కోత అంటే కేవలం పంట కాదు.. మన శ్రమకు, ఓర్పుకు దక్కిన ప్రతిఫలం."

"సూర్యుడు ఎగబాకినట్లే.. మన ఆశలు, ప్రయత్నాలు కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరాలి."

సంక్రాంతి ప్రత్యేకత:

ఈ పండుగ కేవలం సరదా మాత్రమే కాదు, ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞత చూపే సందర్భం. రైతుల శ్రమను గౌరవిస్తూ, పశువులను పూజిస్తూ జరుపుకునే ఈ మూడు రోజుల పండుగ మన సంస్కృతికి అద్దం పడుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick