Winter Health : చలికాలంలో చేతులు, కాళ్లు మొద్దుబారుతున్నాయా? అయితే జాగ్రత్త!

Highlights

Winter Health: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. చాలా మందికి చేతులు, కాళ్లు మొద్దుబారిపోవడం, జుమ్మని అనిపించడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఈ ఇబ్బంది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఇది కేవలం చలి వల్ల వచ్చే తాత్కాలిక సమస్యేనా లేక ఏదైనా తీవ్రమైన నరాల వ్యాధికి సంకేతమా? అన్నది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారో, ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

చలికాలంలో మన శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేయడానికి మెదడు, గుండె వంటి ముఖ్యమైన అవయవాలను రక్షించుకోవడానికి శరీరం ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ క్రమంలో చేతులు, కాళ్ల వంటి చివరి భాగాలకు రక్త ప్రసరణను కొంత తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల ఆ భాగాలు చల్లబడటం, మొద్దుబారడం సహజంగా జరుగుతుంది. అయితే, చేతులు కాళ్లు వేడి చేసినప్పుడు లేదా గ్లౌజులు ధరించినప్పుడు ఈ సమస్య తగ్గిపోతే పర్వాలేదు. కానీ, చలి లేనప్పుడు కూడా ఇలాగే అనిపిస్తే మాత్రం అది నరాల బలహీనతకు ప్రాథమిక లక్షణం కావచ్చు.

మొద్దుబారడంతో పాటు చేతులు, కాళ్లలో మంటగా అనిపించడం, సూదులతో గుచ్చినట్లు ఉండటం, తీవ్రమైన నొప్పి లేదా నీరసం రావడం వంటివి నరాల వ్యాధికి సంకేతాలు. అలాగే చేత్తో వస్తువులను పట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం, నడుస్తున్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ తప్పడం వంటివి జరిగితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. శరీరంలో విటమిన్ బి12 లోపం ఉండటం, మధుమేహం సమస్య ఉండటం లేదా ఒకే చోట ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల నరాలపై ఒత్తిడి పెరిగి ఇలా జరగవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

మొద్దుబారకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

చలికాలంలో ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. ఎప్పుడూ చేతులు, కాళ్లను వెచ్చగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు గోరువెచ్చని నీటితో కాళ్లు, చేతులను కడగడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఆహారంలో విటమిన్ బి12 ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తేలికపాటి వ్యాయామాలు, స్ట్రెచింగ్ చేయడం వల్ల నరాలు ఉత్తేజితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా చలి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ సేపు ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ సమస్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతుంటే మాత్రం ఇంటి చిట్కాలపై ఆధారపడకుండా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

