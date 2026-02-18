  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Haleem Health Benefits: హైదరాబాద్ హలీం ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆరోగ్య లాభాలు తెలుసుకోండి

Haleem Health Benefits: హైదరాబాద్ హలీం ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆరోగ్య లాభాలు తెలుసుకోండి
x

Haleem Health Benefits: హైదరాబాద్ హలీం ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆరోగ్య లాభాలు తెలుసుకోండి

Highlights

Haleem Health Benefits: రంజాన్ సీజన్‌లో ప్రత్యేకమైన హలీం వంటకం శక్తి, ప్రోటీన్, ఐరన్‌తో నిండిన పోషకాహారం. హలీం తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకోండి.

రంజాన్ మాసం ప్రారంభంతో దేశవ్యాప్తంగా హలీం వంటకం సందడి మొదలైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో హలీంకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. సంప్రదాయ భట్టీలపై గంటలపాటు నెమ్మదిగా వండే ఈ వంటకం రుచితో పాటు పోషకాల పరంగా కూడా ప్రాధాన్యం పొందింది.

మటన్ లేదా చికెన్‌తో పాటు గోధుమలు, పప్పులు, నెయ్యి, అల్లం, వెల్లుల్లి, మసాలాలు, డ్రైఫ్రూట్స్ కలిపి హలీంను తయారు చేస్తారు. ఉపవాసం ముగిసిన తర్వాత ఇఫ్తార్ సమయంలో దీనిని ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. శాఖాహారుల కోసం వెజిటేరియన్ విధానంలో కూడా హలీం అందుబాటులో ఉంది.

హలీంలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి. రక్తహీనత తగ్గించడంలో, కండరాల బలం పెంచడంలో ఉపయోగపడతాయి.

హలీం తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడుతుందని ఆహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియ సవ్యంగా ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఎముకల బలం పెరగడానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

అలాగే శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసే వారికి బలవర్థక ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది. సరైన పరిమాణంలో తీసుకుంటే బరువు నియంత్రణకు కూడా తోడ్పడవచ్చు. చర్మ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన కొవ్వులు, సూక్ష్మ పోషకాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి.

అయితే అధికంగా తీసుకోవడం కన్నా పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకుని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick