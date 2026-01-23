  • Menu
Hair Loss: పురుషుల్లో బట్టతలకు కూల్ డ్రింక్స్‌కు ఉన్న లింక్ ఏంటి? షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టిన డాక్టర్లు

Hair Loss : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో దాహం వేస్తే చాలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ లేదా ప్యాక్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లను తాగడం అందరికీ అలవాటుగా మారింది.

Hair Loss: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో దాహం వేస్తే చాలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ డ్రింక్స్ లేదా ప్యాక్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లను తాగడం అందరికీ అలవాటుగా మారింది. కానీ ఈ పానీయాల్లో ఉండే అత్యధిక చక్కెర స్థాయిలు పురుషుల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు దారితీస్తాయని డాక్టర్లు తెలిపారు. మనం తీసుకునే చక్కెర మోతాదు మించితే, అది రక్తంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది క్రమంగా నెత్తి మీద ఉన్న జుట్టు మూలాలకు అందాల్సిన రక్త ప్రసరణను, పోషకాలను అడ్డుకుంటుంది. ఫలితంగా జుట్టు బలహీనపడి రాలడం మొదలవుతుంది.

కేవలం జుట్టు రాలడమే కాకుండా.. తీపి పానీయాల వల్ల తలలో చుండ్రు రావడం, జుట్టు పల్చబడటం వంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో వాపు పెరుగుతుంది, ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ పానీయాలు మనం తీసుకునే ఇతర ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలోని ప్రోటీన్లు, విటమిన్ల శోషణను తగ్గిస్తాయి. అంటే మీరు ఎంత మంచి ఆహారం తిన్నా, ఈ తీపి పానీయాలు తాగడం వల్ల ఆ పోషకాలు జుట్టుకు అందవు. ఇది కాలక్రమేణా జుట్టు కుదుళ్లను శాశ్వతంగా దెబ్బతీసి, బట్టతలకు దారితీస్తుంది.

జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టాలంటే ముందుగా మనం చేయాల్సింది తీపి పానీయాలకు దూరంగా ఉండటం. కూల్ డ్రింక్స్, సోడాలు, చక్కెర కలిపిన కాఫీ లేదా టీలకు బదులుగా మంచినీళ్లు, కొబ్బరి నీళ్లు లేదా పంచదార లేని తాజా పండ్ల రసాలను ఎంచుకోవాలి. మీ ఆహారంలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు అధికంగా ఉండే పప్పు ధాన్యాలు, గుడ్లు, ఆకుకూరలు, పండ్లను చేర్చుకోవాలి. సరైన ఆహారంతో పాటు రోజుకు కనీసం 7-8 గంటల నిద్ర ఉండాలి. ఒత్తిడి కూడా జుట్టు రాలడానికి ఒక ప్రధాన కారణం కాబట్టి, ధ్యానం లేదా వ్యాయామం ద్వారా మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి.

చివరగా, జుట్టు రాలడం అనేది కేవలం బయటి నుంచి వాడే షాంపూలు లేదా ఆయిల్‌ల మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. మనం లోపలికి తీసుకునే ఆహారం మీద జుట్టు ఆరోగ్యం 90 శాతం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి, చిన్న వయసులోనే బట్టతల రాకుండా ఉండాలంటే, చక్కెర పానీయాల వినియోగాన్ని ఇప్పటికైనా తగ్గించుకోవడం ఉత్తమం. మీ జుట్టు పల్చబడుతోందని అనిపిస్తే, ఆలస్యం చేయకుండా చర్మవ్యాధి నిపుణులను సంప్రదించి అవసరమైన చికిత్స, ఆహార నియమాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.

