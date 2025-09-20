  • Menu
Hair Growth Tips
Hair Growth Tips: కొబ్బరి నూనెలో ఈ నాలుగు కలిపి రాస్తే.. పొడవాటి, ఒత్తైన జుట్టు మీ సొంతం!

Hair Growth Tips In Telugu: ఇంట్లోనే సులభంగా లభించే కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని సహజ పదార్థాలను కలిపి వాడితే అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Hair Growth Tips In Telugu: ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలడం, జుట్టు బలహీనంగా మారడం అనేది వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనూ సర్వసాధారణంగా మారింది. సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, చెడు జీవనశైలి వంటివి ఈ సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు. చాలామంది ఈ సమస్యలను నివారించడానికి మార్కెట్‌లో లభించే ఖరీదైన ఉత్పత్తులను వాడుతుంటారు. కానీ, అవి ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు.

అయితే, ఇంట్లోనే సులభంగా లభించే కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని సహజ పదార్థాలను కలిపి వాడితే అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాలు జుట్టు మూలాలను పోషించడమే కాకుండా, దానికి సహజమైన నిగారింపును కూడా అందిస్తాయి.

1. నిమ్మరసం

ఉపయోగం: చుండ్రు సమస్యకు నిమ్మరసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నిమ్మకాయలో ఉండే విటమిన్ సి, సిట్రిక్ యాసిడ్ తల చర్మాన్ని శుభ్రం చేసి, జిడ్డును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

వాడే విధానం: కొబ్బరి నూనెలో నిమ్మరసం కలిపి తలకు పట్టించి, కొద్దిసేపు మసాజ్ చేయాలి. ఇలా వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు చేయడం వల్ల జుట్టు తేలికగా, మెరిసేలా ఉంటుంది.

2. కలబంద (అలోవెరా) జెల్

ఉపయోగం: కలబంద జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఇ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది తలకు చల్లదనాన్ని కూడా అందిస్తుంది.

వాడే విధానం: రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కలబంద జెల్‌ను కొబ్బరి నూనెలో కలిపి జుట్టు మూలాల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా మసాజ్ చేయాలి. దీని వల్ల పొడి జుట్టు మృదువుగా, మెరుస్తూ ఉంటుంది.

3. ఉసిరి పొడి

ఉపయోగం: జుట్టును బలంగా, ఒత్తుగా పెంచడానికి ఉసిరి పొడి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.

వాడే విధానం: ఒక టీస్పూన్ ఉసిరి పొడిని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి కాస్త వేడి చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టించి బాగా మసాజ్ చేయాలి. క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేస్తే జుట్టు బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.

4. మెంతి గింజలు

ఉపయోగం: మెంతుల్లో ప్రోటీన్, ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో, కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

వాడే విధానం: రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతి గింజలను పేస్ట్ చేసి, కొబ్బరి నూనెలో కలిపి కాస్త వేడి చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు అప్లై చేసి కొద్దిసేపు ఉంచి తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి సహజమైన మెరుపును ఇస్తుంది.

గమనిక: ఈ చిట్కాలు కేవలం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఏదైనా కొత్త పద్ధతిని అనుసరించే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.

