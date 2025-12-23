Hair Fall : 40 దాటాక జుట్టు రాలుతోందా? కారణాలు ఇవే.. నిపుణులు చెబుతున్న పరిష్కారాలివే!

  • Menu
Hair Fall : సాధారణంగా 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో శరీరంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ వయస్సులో జుట్టు రాలడానికి మోనోపాజ్ ప్రధాన కారణం.

Hair Fall : సాధారణంగా 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో శరీరంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ వయస్సులో జుట్టు రాలడానికి మోనోపాజ్ ప్రధాన కారణం. ఈ సమయంలో హార్మోన్ల స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా మారిపోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలహీనపడతాయి. దీనికి తోడు మానసిక ఒత్తిడి కూడా జుట్టు రాలడాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. ప్రస్తుత కాలంలో కుటుంబం, పని ఒత్తిడి వల్ల మహిళలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు, ఇది నేరుగా జుట్టు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోంది.

మన శరీరానికి అందే పోషకాలు జుట్టు పెరుగుదలకు కీలకం. మహిళల్లో తరచుగా కనిపించే ఐరన్, విటమిన్ డి, బయోటిన్ లోపాల వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. అంతేకాకుండా, థైరాయిడ్ లేదా మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారిలో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధుల వల్ల మన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థే జుట్టు కుదుళ్లపై దాడి చేస్తుంది. ఇటువంటి సందర్భాల్లో సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలను అదుపులో ఉంచుకుంటేనే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.

జుట్టు రాలడాన్ని అదుపు చేయడానికి ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతిరోజూ ప్రోటీన్, ఐరన్, విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉండే సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా విటమిన్ డి కోసం పుట్టగొడుగులు వంటి ఆహార పదార్థాలను డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి. శరీరానికి తగినంత నీరు అందేలా చూసుకోవడం వల్ల కూడా జుట్టు కుదుళ్లు తేమగా ఉంటాయి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రతిరోజూ కనీసం 15 నిమిషాల పాటు యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి క్రమం తప్పకుండా నెత్తిని మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ పెరిగి జుట్టు ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఒకవేళ సమస్య జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల లేదా ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధుల వల్ల వస్తుంటే, వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించి సరైన చికిత్స తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ద్వారా 40 ఏళ్ల తర్వాత కూడా జుట్టును ఒత్తుగా, అందంగా కాపాడుకోవచ్చు.

