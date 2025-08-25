Guava: వీళ్లు.. పొరపాటున కూడా తినకూడని పండు!
జామ పండు అత్యంత రుచికరమైన పండ్లలో ఒకటి. విటమిన్ సి, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ పండు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. అయితే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు జామ తినకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే ఇది వారి సమస్యలను మరింతగా పెంచే ప్రమాదం ఉంది. ఇంతకీ ఎవరు జామ పండ్లు తినకూడదో చూద్దాం.
1. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు:
జామలో అధికంగా ఉండే ఫైబర్ కొన్నిసార్లు గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఇప్పటికే జీర్ణ సంబంధ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు జామ అధికంగా తినకూడదు.
2. దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఉన్నవారు:
జామ చల్లని స్వభావం కలిగిన పండు. జ్వరం లేదా జలుబు సమయంలో జామ తింటే శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గి సమస్య మరింత పెరగవచ్చు.
3. మధుమేహం ఉన్నవారు:
జామలో సహజ చక్కెరలు ఉండటం వల్ల రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మధుమేహ రోగులు వైద్యుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే తినాలి.
4. గర్భిణీలు:
గర్భధారణ సమయంలో అధికంగా జామ తినడం జీర్ణ సమస్యలు, గ్యాస్ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి పరిమితంగా మాత్రమే తినాలి.
5. మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడేవారు:
జామలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కిడ్నీ పనితీరుపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. కాబట్టి కిడ్నీ సమస్యలున్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
6. ఆపరేషన్ అయినవారు:
శస్త్రచికిత్స తరువాత జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా ఉంటుంది. జామ గ్యాస్, ఉబ్బరం కలిగించి కోలుకునే ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయవచ్చు.
మొత్తంగా జామ అందరికీ మంచిదే కానీ పై పేర్కొన్న సమస్యలతో బాధపడేవారు వైద్యుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే తినాలి. రాత్రివేళ జామ తినకపోవడం మంచిది. పగటిపూట తింటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.