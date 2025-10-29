  • Menu
Guava Leaf Powder: జామ ఆకు పొడి... డయాబెటిస్ నుంచి జుట్టు రాలడం వరకు.. అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!

జామపండు కేవలం రుచికి మాత్రమే కాక, ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, జామ పండుతో పాటు దాని ఆకులు (Guava Leaves) కూడా అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎండబెట్టిన జామ ఆకులతో తయారు చేసిన పొడికి (Guava Leaf Powder) ఈ-కామర్స్ వేదికల్లో భారీ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ పొడిని వాడటం వలన కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య లాభాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.


జామ ఆకుల్లోని కీలక పోషకాలు

జామ ఆకుల్లో అనేక పోషకాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా, ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి, పాలీఫెనాల్స్ మరియు ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేసి, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెడతాయి.


జామ ఆకు పొడితో కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ఉపయోగాలు


1. జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుదల

జామ ఆకులలో ఉండే యాంటీ-మైక్రోబయల్ లక్షణాలు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

ఉపశమనం: ప్రతిరోజూ ఉదయం ఈ పొడిని నీటిలో కలుపుకుని తాగడం ద్వారా విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, అసిడిటీ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బాక్టీరియా నియంత్రణ: ఇది పేగులలోని చెడు బాక్టీరియా పెరుగుదలను కూడా తగ్గిస్తుంది.

2. రోగనిరోధక శక్తి (ఇమ్యూనిటీ) పెంపు

జామ ఆకులలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండటం వల్ల, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరకుండా నివారించవచ్చు.

3. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ నియంత్రణ

జామ ఆకు పొడితో తయారు చేసిన టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను నియంత్రించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉన్నవారు సాధారణ టీకి బదులుగా ఈ టీని తాగడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

4. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయం

అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడేవారికి ఈ పొడి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది.

♦ శరీరంలో ఉండే కొవ్వు త్వరగా కరగడానికి సహాయపడుతుంది.

5. చర్మ ఆరోగ్యం & సౌందర్యం

జామ ఆకు పొడిలో ఉన్న యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ మరియు యాంటీ-ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు చర్మానికి మేలు చేస్తాయి. ఈ పొడిని ఫేస్ ప్యాక్‌గా ఉపయోగించడం వల్ల మొటిమలు, నల్ల మచ్చలు, ముడతలు తగ్గి చర్మం కోమలంగా మారుతుంది.

6. జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్

జుట్టు రాలడం సమస్యతో బాధపడేవారు జామ ఆకు పొడితో చేసిన హెయిర్ మాస్క్‌ను వారానికి రెండు సార్లు ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టు రాలే సమస్యకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.


నిపుణుల సూచనలు & తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

జామ ఆకుల్లో క్వెర్సెటిన్, అపిజెనిన్, గాలిక్ యాసిడ్ వంటి రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి డయాబెటిస్ వంటి సమస్యలకు మేలు చేసినప్పటికీ, వీటిని అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నొప్పి, వాంతులు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

నిపుణుల సలహా:

రోజుకు రెండు కప్పుల జామ ఆకుల టీని మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది.

♦ జామ ఆకుల పొడిని ఉపయోగించే ముందు వైద్యుడిని లేదా ఆరోగ్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.

