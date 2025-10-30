  • Menu
Cloves : దగ్గు, కఫానికి అమ్మమ్మల అద్భుత చిట్కా.. లవంగం ఇలా వాడితే తక్షణమే ఉపశమనం

Highlights

వాతావరణం మారినప్పుడు, జలుబు, దగ్గు, కఫం వంటి వైరల్ సమస్యలు పెరగడం చాలా సాధారణం.

Cloves : వాతావరణం మారినప్పుడు, జలుబు, దగ్గు, కఫం వంటి వైరల్ సమస్యలు పెరగడం చాలా సాధారణం. ప్రతి చిన్న సమస్యకు వెంటనే మందులు, మాత్రలు వాడకుండా, మన పూర్వీకులు, ముఖ్యంగా అమ్మమ్మలు పాటించిన కొన్ని అద్భుతమైన ఆయుర్వేద గృహ చిట్కాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఉపయోగించి మనం తక్షణ ఉపశమనం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట వచ్చే తీవ్రమైన దగ్గు, గొంతులో కఫం పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలకు ఇంట్లో ఉండే లవంగం వంటి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి, తద్వారా ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం.

రోగనిరోధక శక్తి పెంచడం ముఖ్యం

శీతాకాలం లేదా వాతావరణ మార్పుల సమయంలో ఆరోగ్యం పాడుకాకుండా ఉండాలంటే, ముందుగా మన రోగనిరోధక శక్తిని బలంగా ఉంచుకోవాలి. ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి, పాలల్లో పసుపు లేదా కుంకుమపువ్వు కలిపి ప్రతిరోజూ తాగాలి. దీంతో పాటు, శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి, విటమిన్ డి సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

రాత్రి దగ్గుకు లవంగం అద్భుత చిట్కా

వాతావరణం మారినప్పుడు వచ్చే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి సమస్యలలో, ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకున్నాక లేదా ఉదయం పూట వచ్చే తీవ్రమైన దగ్గుకు లవంగం అద్భుతమైన పరిష్కారం. మీకు రాత్రిపూట అకస్మాత్తుగా దగ్గు మొదలైతే, ముందుగా ఒక గుక్కెడు నీరు తాగండి. ఆ తర్వాత ఒక లవంగాన్ని నోటిలో పెట్టుకుని, పళ్ల మధ్య గట్టిగా నొక్కండి. లవంగం రసం మెల్లగా గొంతులోకి వెళుతుంది. ఈ చిట్కా తక్షణమే దగ్గును ఆపడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదయం నిద్ర లేచాక ఆ లవంగాన్ని ఉమ్మివేయండి.

లవంగం ఔషధ గుణాలు

లవంగం దగ్గును ఆపడమే కాక, అనేక ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంది. లవంగంలో యుజెనాల్ అనే రసాయనం ఉంటుంది, ఇది యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలతో నిండి ఉంటుంది. మీరు లవంగాన్ని పళ్ల మధ్య నొక్కినప్పుడు, దాని రసం గొంతులోకి ప్రవహించి, దగ్గు నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇది జలుబు లేదా గొంతు నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ లవంగం నీరు లేదా టీ తయారు చేసుకుని తాగవచ్చు. లేదంటే, లవంగం పొడిని తేనెతో కలిపి కూడా సేవించవచ్చు. లవంగం పంటి నొప్పి నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, మంటను తగ్గించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది.

ఇతర గృహ చిట్కాలు: ఇంగువ, దాల్చినచెక్క

లవంగంతో పాటు, ఇంగువ, దాల్చినచెక్క కూడా దగ్గు, కఫం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. ఇంగువలో ఉన్న యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు పొడి దగ్గు, జలుబు, శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లకు ఉపశమనం ఇస్తాయి. చిటికెడు ఇంగువను తీసుకోవడం వల్ల ఛాతీలో పేరుకుపోయిన కఫం త్వరగా కరిగిపోతుంది. మంచి ఫలితాల కోసం, లవంగం నీటిని రోజుకు రెండు లేదా మూడు సార్లు తాగండి. ఒక టీస్పూన్ తేనెలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం, ఒక చిటికెడు దాల్చినచెక్క పొడి కలిపి రోజుకు రెండుసార్లు సేవిస్తే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది గురక సమస్య నుండి కూడా ఉపశమనం ఇస్తుంది.

