Vitamin B12 : శాఖాహారులకు శుభవార్త.. విటమిన్ B12 లోపాన్ని తీర్చే ఆహారాలు ఇవే!
శరీరానికి విటమిన్లు సరైన విధంగా అందడం వల్లనే అన్ని జీవక్రియలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. ఏదైనా విటమిన్ లోపం వచ్చినా అది మొత్తం ఆరోగ్యంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
Vitamin B12 : శరీరానికి విటమిన్లు సరైన విధంగా అందడం వల్లనే అన్ని జీవక్రియలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. ఏదైనా విటమిన్ లోపం వచ్చినా అది మొత్తం ఆరోగ్యంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుత జీవనశైలి కారణంగా, చాలా మంది విటమిన్ల గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. రోజువారీ తీసుకునే ఆహారం నుంచి తగినన్ని విటమిన్లు లభిస్తున్నాయో లేదో కూడా వారికి తెలియదు. ఈ నిర్లక్ష్యం అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా, చాలా మందిలో విటమిన్ డి లోపం ఉంటుంది. దానితో పాటు చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య విటమిన్ బి12 లోపం. ఎర్ర రక్త కణాల సరైన ఉత్పత్తికి, శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని పొందడానికి, విటమిన్ బి12 చాలా అవసరం. అయితే ఈ విటమిన్ బి12 ప్రధానంగా మాంసాహారంలో లభించడం వల్ల శాఖాహారులలో ఈ విటమిన్ లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి శాఖాహారులు ఏ రకమైన ఆహారాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ విటమిన్ పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.
విటమిన్ B12 కోసం శాఖాహారులు తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు
పనీర్: శాఖాహారాలలో, పనీర్లో విటమిన్ బి12 అధికంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, పనీర్ ప్రోటీన్, కాల్షియంలో కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి, ఎముకలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి పనీర్ సహాయపడుతుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ద్వారా విటమిన్ బి12 లోపాన్ని నివారించవచ్చు. అయితే, పనీర్ను అతిగా వేయించవద్దు. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని విటమిన్ బి12 శాతం తగ్గుతుంది.
పెరుగు: పనీర్తో పాటు పెరుగులో కూడా అధిక మొత్తంలో విటమిన్ బి12 ఉంటుంది. పెరుగును క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది మరియు ప్రోబయోటిక్లను అందిస్తుంది. ఇది విటమిన్ బి12 ను పుష్కలంగా అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా, భోజనంతో పాటు పెరుగు తినడం చాలా మంచిది. కానీ చక్కెర కలిపి పెరుగు తినడం వీలైనంత వరకు తగ్గించడం మంచిది.
చీజ్, పుట్టగొడుగులు (మష్రూమ్స్): పెరుగు, పనీర్లో మాత్రమే కాకుండా, చీజ్లో కూడా విటమిన్ బి12 ఉంటుంది. శాండ్విచ్లు, రోటీ రోల్స్ లేదా దోసలకు చీజ్ను జోడించడం ద్వారా, మీరు ఈ విటమిన్ను పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా పుట్టగొడుగులు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది. ఎముకలు, కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది. పుట్టగొడుగులలో ఖనిజాలు, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
యాపిల్: రోజుకు ఒక యాపిల్ తినడం వల్ల వైద్యుడిని దూరంగా ఉంచవచ్చని చెబుతారు. అదే విధంగా ఈ పండులో అన్ని రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. యాపిల్స్ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో చాలా సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా మధుమేహాన్ని నియంత్రించడానికి, క్యాన్సర్ను నివారించడానికి సహాయపడతాయి. దీనికి కారణం యాపిల్స్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు. అంతేకాకుండా ఈ పండులో ఫైబర్, విటమిన్ సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి మీ రోజువారీ ఆహారంలో యాపిల్ను చేర్చుకోవాలి. ఇందులో విటమిన్ బి12 కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణక్రియకు అవసరమైన మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే దీనిని తీసుకునేటప్పుడు పొట్టు తీయకూడదని గుర్తుంచుకోండి.
అరటిపండ్లు: జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో అరటిపండ్లు చాలా సహాయకారి అని తెలిసిన విషయమే. ఈ పండ్లను తీసుకోవడం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ పండు తక్షణ శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఈ పండ్లలో పొటాషియం, ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. విటమిన్ సి కూడా అధికంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అరటిపండ్లలో విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో విటమిన్ బి12 ను సరిగ్గా గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదయం వ్యాయామం చేయడానికి ముందు అరటిపండు తినడం తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. దీనితో పాటు విటమిన్ల లోపాన్ని నివారిస్తుంది.
వీటితో పాటు, పెరుగు, ఇడ్లీ, దోస వంటి పులియబెట్టిన ఆహారాల ద్వారా కూడా విటమిన్ బి12 ను పొందవచ్చు. అయితే కెఫిన్ను ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు, విటమిన్ బి12 సరిగ్గా పనిచేయదు. కాబట్టి, టీ లేదా కాఫీ వినియోగాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించడం మంచిది. పాలకూర, బీట్రూట్, పప్పుధాన్యాలను ఎక్కువగా తినడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి విటమిన్ బి12 ను అందిస్తాయి. అలాగే ఫైబర్ అధికంగా ఉండే కూరగాయలు, పండ్లు, ధాన్యాలను తినడం కూడా విటమిన్ బి12 స్థాయిలను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.