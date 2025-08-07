  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Pimples: మొటిమలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటించండి తక్కువ సమయంలో తగ్గిపోతాయి!

Pimples: మొటిమలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటించండి తక్కువ సమయంలో తగ్గిపోతాయి!
x

Pimples: మొటిమలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటించండి తక్కువ సమయంలో తగ్గిపోతాయి!

Highlights

యువతలో అత్యంత సాధారణమైన చర్మ సమస్యల్లో మొటిమలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ముఖంపై మొటిమలు ఏర్పడటం వల్ల నొప్పి, చర్మ మంటతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసానికి గండిపడుతుంది. రసాయనాల కంటే ఇంటిలో అందుబాటులో ఉన్న సహజ చిట్కాలతోనే మిగులు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి.

యువతలో అత్యంత సాధారణమైన చర్మ సమస్యల్లో మొటిమలు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ముఖంపై మొటిమలు ఏర్పడటం వల్ల నొప్పి, చర్మ మంటతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసానికి గండిపడుతుంది. రసాయనాల కంటే ఇంటిలో అందుబాటులో ఉన్న సహజ చిట్కాలతోనే మిగులు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి:

1. టీ ట్రీ ఆయిల్

టీ ట్రీ ఆయిల్‌లో ఉండే యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు మొటిమల కారక బ్యాక్టీరియాను నశింపజేస్తాయి. కొద్దిగా ఆయిల్‌ను నీటిలో కలిపి కాటన్‌తో మొటిమలపై అప్లై చేయాలి. రోజుకు రెండుసార్లు చేయండి.

2. కలబంద (అలోవెరా)

కలబంద జెల్ చర్మాన్ని చల్లబరిచి, మంటను తగ్గిస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు రాసి, ఉదయం కడగాలి. క్రమం తప్పకుండా చేస్తే స్పష్టమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది.

3. ఐస్ క్యూబ్

ఐస్ వలన వాపు, ఎర్రదనం తక్కువవుతాయి. ఒక గుడ్డలో ఐస్ క్యూబ్ వేసి కొన్ని సెకన్ల పాటు మొటిమపై నెమ్మదిగా పెట్టండి. ఇది ఉపశమనం ఇస్తుంది.

4. తేనె

తేనెలో ఉన్న యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమల కారకాలను తొలగిస్తాయి. మొటిమలపై తేనె రాసి 15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో కడగాలి.

5. బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ క్రీమ్

ఈ క్రీమ్‌లు మొటిమలను త్వరగా తగ్గించడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. అయితే, వాడకానికి ముందు డెర్మటాలజిస్ట్ సూచన తీసుకోవాలి.

6. వేప ఆకుల పేస్ట్

వేపలో ఉండే ఔషధ గుణాలు చర్మ సమస్యలకు శుభ్రతనిస్తాయి. వేప ఆకుల పేస్ట్‌ను మొటిమలపై అప్లై చేసి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడగాలి. ఇది బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది.

అంతేకాదు, రోజు నీళ్లు ఎక్కువగా తాగటం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవటం, ముఖాన్ని శుభ్రంగా ఉంచటం ద్వారా కూడా మొటిమల సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. మొటిమలను గిల్లకండి – అది మరింత సమస్యను పెంచుతుంది. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే డెర్మటాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించటం ఉత్తమం.

చివరగా – సహజమైన మార్గాలతో మొటిమలకు గుడ్‌బై చెప్పండి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick