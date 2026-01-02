  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Garlic Benefits: గుండె జబ్బులకు చెక్ పెట్టాలంటే వెల్లుల్లి తినాల్సిందేనా? తాజా పరిశోధనల్లో కీలక విషయాలు!

Garlic Benefits
x

Garlic Benefits: గుండె జబ్బులకు చెక్ పెట్టాలంటే వెల్లుల్లి తినాల్సిందేనా? తాజా పరిశోధనల్లో కీలక విషయాలు!

Highlights

Garlic Benefits for Heart Health: వెల్లుల్లి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుస్తుందో వైద్యుల వివరణ. రక్తపోటు తగ్గించడం నుంచి కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ వరకు వెల్లుల్లి ప్రయోజనాలు తెలుసుకోండి.

Garlic Benefits for Heart Health: వంటల్లో తప్పనిసరిగా ఉపయోగించే వెల్లుల్లి కేవలం రుచికే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో వెల్లుల్లి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తాజా అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే క్రియాశీలక పదార్థం రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడంతో పాటు గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

వెల్లుల్లిని నిత్యాహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల లిపిడ్ ప్రొఫైల్ మెరుగుపడడం, చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడం, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు. దీంతో ధమనుల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడం తగ్గి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుందని వైద్యుల అభిప్రాయం.

గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది

వెల్లుల్లిలోని అల్లిసిన్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని, దీని వల్ల రక్తనాళాలు విస్తరించి రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా గుండెపై ఉండే ఒత్తిడి తగ్గి, గుండె పనితీరు మెరుగవుతుందని అంటున్నారు.

వాపులు, రక్తం గడ్డకట్టడం తగ్గుతాయి

వెల్లుల్లిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో వాపులను తగ్గిస్తాయి. అలాగే రక్తం గడ్డకట్టకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. దీని వల్ల గుండెపోటు వంటి సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుందని వైద్యుల సూచన.

రక్తనాళాల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

ధమనుల లోపలి పొర (ఎండోథీలియం) ఆరోగ్యంగా ఉండేలా వెల్లుల్లి సహాయపడుతుందని, దీని వల్ల రక్తప్రసరణ సాఫీగా సాగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దీంతో దీర్ఘకాలిక గుండె జబ్బుల అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

అయితే ఇప్పటికే రక్తాన్ని పలుచగా చేసే మందులు వాడుతున్న వారు వెల్లుల్లిని అధికంగా తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. మొత్తంగా చెప్పాలంటే, వెల్లుల్లిని సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటూ ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటిస్తే గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగ్గా కాపాడుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick