Cranberry Drinks: హాలిడేస్ కోసం ట్రెండీ క్రాన్బెర్రీ డ్రింక్స్
క్రిస్మస్ మరియు న్యూ ఇయర్ సంబరాలు జరుపుకునే సమయం అంటే ఫెస్టివ్, రిఫ్రెషింగ్, ఇంకా లగ్జరీ అనిపించే డ్రింక్స్ అందించడానికి అద్భుతమైన సమయం. క్రాన్బెర్రీలు, వాటి ప్రకాశవంతమైన రంగు మరియు సహజంగా తీపి-తీత తత్వం ఉన్న ఫ్లేవర్తో, సెలబ్రేటరీ మరియు న్యూట్రిషియస్ బేవరేజెస్లో ఒక సీజనల్ ఆకర్షణను తెస్తాయి. సొగసైన డెజర్ట్-స్టైల్ డ్రింక్స్ నుండి లైట్, రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్స్ మరియు ఆరోగ్యకరమైన మిక్సుల వరకు, క్రాన్బెర్రీ ఆధారిత డ్రింక్స్ హాలిడే మెన్యూలో సులభంగా కలుస్తాయి.
క్రిస్మస్ మరియు న్యూ ఇయర్ కోసం మూడు క్రాన్బెర్రీ డ్రింక్ రెసిపీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, అసలు ఇంగ్రిడియంట్స్ మరియు విధానాలతోనే:
1. క్రాన్బెర్రీ పన్నా కాటా
ఇంగ్రిడియంట్స్:
యూఎస్ క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ – 1 కప్
ఫ్రెష్ క్రీమ్ – 250 మి.లీ
చక్కెర – 100 గ్రాములు
జెలటిన్ – 20 గ్రాములు
డ్రై క్రాన్బెర్రీలు (గార్నిష్ కోసం)
విధానం:
ఒక సాస్పాన్లో లేదా లోతైన పాన్లో క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ మరియు చక్కెర వేసి మోస్తరు మంటపై వేడి చేయండి. జెలటిన్ వేసి కలపండి. దానిని strained చేసి చల్లార్చండి.
మరో పాన్లో క్రీమ్ మరియు చక్కెర వేడి చేసి, జెలటిన్ కలపండి. strained చేసి చల్లార్చండి.
ఒక గ్లాస్లో ముందుగా క్రాన్బెర్రీ మిక్స్ వేసి ఫ్రిజ్లో సెట్ చేయండి.
పైకి క్రీమ్ మిక్స్ వేసి, ఒకసారి మరల అదే విధంగా సెట్ చేయండి.
చిల్లర్లో సెట్ చేసి, క్రాన్బెర్రీలతో గార్నిష్ చేసి చల్లగా సర్వ్ చేయండి.
2. క్రాన్బెర్రీ కొంబుచా
ఇంగ్రిడియంట్స్:
కొంబుచా బేస్ లేదా మదర్ – 5 లీటర్లు
యూఎస్ క్రాన్బెర్రీ – 80 గ్రాములు
ఫ్రెష్ మింట్ – కొద్దిగా
విధానం:
చల్లారిన కొంబుచా బేస్ తీసుకోండి.
చల్లారిన సర్వింగ్ గ్లాసుల్లో పోసి, క్రాన్బెర్రీలు మరియు మింట్ వేసి సర్వ్ చేయండి.
3. క్రాన్బెర్రీ రాస్ప్బెర్రీ స్మూతీ
ఇంగ్రిడియంట్స్:
డ్రై క్రాన్బెర్రీలు – 3.5 oz
క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ – 1 1/3 కప్
ఆర్గానిక్ లైమ్ – 1
ఫ్రెష్ రాస్ప్బెర్రీలు – 5 oz
ఫ్రోజెన్ రాస్ప్బెర్రీలు (డీఫ్రాస్ట్ చేసినవి)
కేఫిర్ – 5 oz
వెనిల్లా చక్కెర – 2 ప్యాకెట్లు
మెలిస్సా లేదా మింట్ (డెకరేషన్ కోసం)
విధానం:
క్రాన్బెర్రీలు మరియు జ్యూస్ని 4–5 నిమిషాలు మూత పెట్టకుండా వండండి. తరువాత కవర్ చేసి రాత్రిపూట చల్లార్చి ఉంచండి.
లైమ్ శుభ్రం చేసి, చర్మం రాసి, రసం నిక్షేపించండి. రాస్ప్బెర్రీలను సీవ్ ద్వారా నిక్షేపించండి.
క్రాన్బెర్రీ మిశ్రమం, లైమ్ చర్మం, రసం, రాస్ప్బెర్రీ ప్యూరీ, కేఫిర్ మరియు వెనిల్లా చక్కెర మిక్సర్లో వేసి గరిష్ట స్థాయిలో బ్లెండ్ చేయండి.
గ్లాసుల్లో పోసి, మెలిస్సా లేదా మింట్తో డెకరేట్ చేసి సర్వ్ చేయండి.
ఇవి హాలిడేస్ సమయంలో మీ పార్టీ, ఫ్యామిలీ గ్యాదర్ లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అందించడానికి పర్ఫెక్ట్ క్రాన్బెర్రీ డ్రింక్స్.