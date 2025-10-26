  • Menu
Fridge Tips For Tomatoes: టొమాటోలు నెలరోజుల పాటు ఫ్రెష్‌గా ఉండాలంటే — ఈ సింపుల్ టిప్ తప్పక పాటించండి!

Highlights

Fridge Tips For Tomatoes: ఇంట్లో ప్రతిరోజూ వాడే టొమాటోలు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టినా కొన్ని రోజుల్లోనే పాడైపోతున్నాయా? ఇకపై ఆ టెన్షన్ అవసరం లేదు. ఒక చిన్న, సులభమైన టిప్‌తో మీరు టొమాటోలను నెల రోజులపాటు తాజాగా, గట్టిగా ఉంచుకోవచ్చు.

ఇంట్లో ప్రతిరోజూ వాడే టొమాటోలు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టినా కొన్ని రోజుల్లోనే పాడైపోతున్నాయా? ఇకపై ఆ టెన్షన్ అవసరం లేదు. ఒక చిన్న, సులభమైన టిప్‌తో మీరు టొమాటోలను నెల రోజులపాటు తాజాగా, గట్టిగా ఉంచుకోవచ్చు.

ఇలా చేయండి — “ప్లాస్టర్ ట్రిక్”

1. తాజా టొమాటోలు ఎంచుకోండి: మొదటగా గట్టిగా, ఎర్రగా ఉన్న టొమాటోలను మాత్రమే ఎంచుకోండి. గాయాలు లేదా నల్లటి మచ్చలున్నవాటిని ఉపయోగించకండి.

2. కడగకండి: టొమాటోలను నిల్వ చేయడానికి ముందు కడగకూడదు. కడిగితే వాటిలో తేమ చేరి త్వరగా కుళ్లిపోతాయి. మురికి ఉంటే పొడి వస్త్రంతో సున్నితంగా తుడవండి.

3. ప్లాస్టర్ టిప్: టొమాటో పైన ఉన్న తొడిమె భాగం ద్వారా గాలి లోపలికి వెళ్లి అవి త్వరగా పాడవుతాయి. ఆ రంధ్రం మీద చిన్న ప్లాస్టర్ లేదా సెల్లోటేప్ అతికించండి. ఇది తేమ బయటకు పోకుండా అడ్డుకుంటుంది.

4. గాలి లాక్ చేయండి: ప్లాస్టర్ వేసిన టొమాటోలను వార్తాపత్రికలో చుట్టండి లేదా ఎయిర్‌టైట్ కంటైనర్‌లో పెట్టండి.

5. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచండి: చివరిగా వాటిని ఫ్రిజ్‌లోని కూరగాయల విభాగంలో ఉంచండి.

ఫలితం?

ఈ చిట్కా పాటిస్తే టొమాటోలు నెల రోజులపాటు తాజాగా, గట్టిగా ఉంటాయి. వృథా తగ్గి, వంటగదిలో ఎప్పుడూ తాజా కూరగాయలు సిద్ధంగా ఉంటాయి.

