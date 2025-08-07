  • Menu
Fridge : మీ ఇంట్లో ఫ్రిజ్ ఉందా..! శుభ్రంగా వాడకపోతే ప్రమాదమే! ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి

Highlights

ఈరోజుల్లో ప్రతి ఇంటిలోనూ ఫ్రిజ్ ఉండటం సాధారణమే. పనుల ఒత్తిడిలో రోజూ తాజా కూరగాయలు కొనడం సాధ్యపడక, చాలామంది వారానికి అవసరమైనవి ముందే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. వాటిని నిల్వ చేయడానికి, మిగిలిన ఆహారాన్ని తాజాగా ఉంచుకోవడానికి ఫ్రిజ్ ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ… ఫ్రిజ్‌ను శుభ్రంగా ఉంచడంపై ఎంత మంది శ్రద్ధ చూపుతున్నారు?

అసలు ఫ్రిజ్ శుభ్రతను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏమవుతుందో, ఎలా శుభ్రం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫ్రిజ్‌ను శుభ్రం చేయకపోతే?

నిపుణుల ప్రకారం, ఫ్రిజ్‌ను నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తే అది బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, వైరస్‌లు పెరిగే కేంద్రంగా మారుతుంది.

డా. ఎం.వి. రావు గారి మాటల ప్రకారం:

ఆహారంలో పెరిగే ఫంగస్ ద్వారా మైకోటాక్సిన్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి

ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని బలహీనపరుస్తాయి

ఫ్రిజ్‌లోని మలిన వాతావరణంలో లిస్టీరియా మోనోసైటోజీన్స్ అనే ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది

గర్భిణులు, వృద్ధులు, శిశువులకు ఇది గంభీర ఆరోగ్య సమస్యలు తెస్తుంది

మెనింజైటిస్, సెప్సిస్ వంటి జబ్బుల ప్రమాదం కూడా ఉంది

సరైన రీతిలో నిల్వ చేయని ఆహారం వల్ల అతిసారం, పోషకాహార లోపాలు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది

ఫ్రిజ్ శుభ్రత ఎలా పాటించాలి?

1. విద్యుత్ సరఫరా తొలగించాలి:

ఫ్రిజ్ శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించే ముందు ఫ్రిజ్‌ను ఆఫ్ చేయాలి.

2. మొత్తం పదార్థాలు బయటకు తీసి వేయాలి:

అందులోని అన్ని ఆహారాలను బయటకు తీసి, నిల్వ చేయండి.

3. డోర్ సీల్స్ శుభ్రం చేయాలి:

వెచ్చని నీటిలో సబ్బుతో రబ్బరు సీల్స్‌ను శుభ్రం చేయండి.

4. వాసన తొలగించాలంటే:

బేకింగ్ సోడా పెట్టిన ఓపెన్ కంటైనర్‌ను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచండి.

5. రెగ్యులర్ డీఫ్రాస్టింగ్ చేయాలి:

ప్రతి 2 వారాలకు ఫ్రిజ్‌ను డీఫ్రాస్ట్ చేయాలని FSSAI సూచిస్తోంది. వర్షాకాలంలో ఇది మరింత అవసరం, ఎందుకంటే తేమ ఎక్కువగా ఉండే ఈ సమయంలో ఫంగస్ వేగంగా పెరుగుతుంది.

6. శెల్ఫ్‌లు, డ్రాయర్లు శుభ్రం చేయాలి:

వెనిగర్ లేదా బేకింగ్ సోడా మిశ్రమంతో శెల్ఫ్‌లు, డ్రాయర్లను కడగాలి.

సర్వేలు ఏమంటున్నాయి?

ఇండియన్ మెడికల్ అసోషియేషన్ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం – దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కుటుంబాల్లో చాలామంది ఫ్రిజ్ శుభ్రతను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు.

ఈ అలవాటు పలు ఆరోగ్య సమస్యలకు గేటువాక అవుతోంది.

ముగింపు:

మీ ఇంట్లో ఫ్రిజ్ ఉండటం ఒక సౌకర్యం మాత్రమే కాదు, దానిని శుభ్రంగా ఉంచడం ఆరోగ్యానికి అవసరం. రెగ్యులర్‌గా శుభ్రం చేయడం ద్వారా ఆహార భద్రత, ఆరోగ్య పరిరక్షణ రెండింటినీ కాపాడుకోవచ్చు.

ఈసారి ఫ్రిజ్ తలుపు తెరిచేటప్పుడు… దాని శుభ్రతను ఓసారి పరిశీలించండి!

