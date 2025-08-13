Foods For Eye Health: కంటి అద్దాల అవసరమే లేకుండా చేసే అద్భుతమైన ఆహారాలు
కళ్లు మన శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు సున్నితమైన అవయవాల్లో ఒకటి. ఆధునిక జీవనశైలి, గంటల తరబడి స్క్రీన్ల ముందు గడపడం, కాలుష్యం, సరైన పోషకాహారం లోపం వంటివి కంటి చూపు మందగించడం, అలసట, పొడిబారడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి. కాబట్టి కంటి ఆరోగ్యం కోసం సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇక్కడ కళ్లకు మేలు చేసే కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహారాలను చూద్దాం.
ఆకుకూరలు:
పాలకూర, బచ్చలికూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల్లో ల్యూటిన్, జియాక్సాంతిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి రెటీనా, కటకాలకు రక్షణగా పనిచేస్తాయి. వయసుతో వచ్చే చూపు సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. వారానికి కనీసం 2-3 సార్లు ఆకుకూరలు తినడం మంచిది.
క్యారెట్లు:
క్యారెట్లలోని బీటా కెరోటిన్ శరీరంలో విటమిన్ Aగా మారి, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట చూపును మెరుగుపరుస్తుంది. క్యారెట్లు సలాడ్ లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి బాగుంటుంది.
పుల్లని పండ్లు:
నారింజ, బత్తాయి, నిమ్మ వంటి పండ్లలో విటమిన్ C అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచి, శుక్లాలు మరియు చూపు సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
గుడ్లు:
గుడ్లలో విటమిన్ A, ల్యూటిన్, జియాక్సాంతిన్, జింక్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి కంటి మచ్చలను రక్షించడంతో పాటు నీలి కాంతి నుండి కళ్లను కాపాడుతాయి. రోజూ ఉదయాన్నే ఒక ఉడికించిన గుడ్డు తినడం మంచిది.
నట్స్ మరియు గింజలు:
బాదం, వాల్నట్స్, చియా సీడ్స్, అవిసె గింజల్లో విటమిన్ E, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి పొడిబారడం, కణ నష్టాన్ని తగ్గిస్తాయి. రోజూ గుప్పెడు నట్స్ లేదా ఒక చెంచా గింజలు తినడం కంటి ఆరోగ్యానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
చేపలు:
సాల్మన్, ట్యూనా వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి రెటీనా ఆరోగ్యానికి, పొడిబారడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వారానికి ఒకసారి చేపలు తినడం కంటి ఆరోగ్యానికి మంచిది.