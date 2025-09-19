  • Menu
Flu Prevention Tips: ఈ ఫ్లూ సీజన్‌లో జ్వరానికి మందులేంటి? ఇంటి చిట్కాలు పని చేస్తాయా?

Flu Prevention Tips: ఈ ఫ్లూ సీజన్‌లో జ్వరానికి మందులేంటి? ఇంటి చిట్కాలు పని చేస్తాయా?
Flu Prevention Tips: ఈ ఫ్లూ సీజన్‌లో జ్వరానికి మందులేంటి? ఇంటి చిట్కాలు పని చేస్తాయా?

ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో కూడా ఫ్లూ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్‌ఫ్లుఎంజా వైరస్ వల్ల వచ్చే ఈ ఫ్లూ, ఒకరి నుంచి మరొకరికి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, చిన్న పిల్లలకు ఈ వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Flu Prevention Tips: ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో కూడా ఫ్లూ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్‌ఫ్లుఎంజా వైరస్ వల్ల వచ్చే ఈ ఫ్లూ, ఒకరి నుంచి మరొకరికి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, చిన్న పిల్లలకు ఈ వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్లూ తీవ్రమైతే శ్వాసకోశ సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అత్యవసరం. ఈ ఫ్లూ సీజన్‌లో ఎలాంటి మందులు వాడాలి, ఎలాంటి ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలో నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు.

ప్రస్తుతం ఫ్లూ కేసులు బాగా పెరిగాయి. ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫ్లూ ఒకరి నుండి మరొకరికి వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి, లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే చికిత్స తీసుకోవాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఎవరికైనా దగ్గు, జలుబు, లేదా జ్వరం వంటి లక్షణాలు ఉంటే అది ఫ్లూ కావొచ్చు. ప్రారంభ దశలో ఇంట్లోనే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. 100 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ జ్వరం ఉంటే, డాక్టర్ సలహా మేరకు పారాసెటమాల్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే, అజిత్రోమైసిన్ 500 మి.గ్రా కూడా డాక్టర్ సూచనల మేరకు తీసుకోవచ్చు.

పైన చెప్పిన మందులతో ఉపశమనం లభించకపోతే, లేదా రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ జ్వరం ఉంటే, వెంటనే రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఈ పరీక్షలలో సీబీసీ (CBC), డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ పరీక్షలు ముఖ్యమైనవి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తీవ్రమైన జ్వరం, ఛాతీ నొప్పి, లేదా రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ 102 డిగ్రీల కంటే అధిక జ్వరం వంటి లక్షణాలు ఉంటే, వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి. అలాంటి సందర్భాల్లో ఇంట్లో సొంత వైద్యం చేసుకోకూడదు.

జ్వరం 100 డిగ్రీల దగ్గర ఉండి, పెద్దగా ఇతర సమస్యలు లేకపోతే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను పాటించవచ్చు. ఆవిరి పట్టడం వల్ల గొంతు నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్‌కు ఉపశమనం లభిస్తుంది. గోరువెచ్చని ఉప్పు నీటితో పుక్కిలించడం కూడా గొంతు నొప్పిని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఫ్లూ సమయంలో పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే, శరీరానికి సరిపడా నీరు, ఇతర ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవాలి.

ఫ్లూ రాకుండా ఉండటానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. రద్దీ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండటం, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ ధరించడం, ఫ్లూ సోకిన వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండటం వంటివి పాటించాలి. 3-4 రోజుల్లో లక్షణాలు తగ్గకపోతే, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఫ్లూ బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చు.

