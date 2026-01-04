Sleep Tips: రాత్రి 5 నిమిషాలు ఇలా చేస్తే… నిద్రలేమికి చెక్, ప్రశాంతమైన నిద్ర గ్యారెంటీ..!!
Sleep Tips: రాత్రి 5 నిమిషాలు ఇలా చేస్తే… నిద్రలేమికి చెక్, ప్రశాంతమైన నిద్ర గ్యారెంటీ..!!
Sleep Tips: ఆధునిక జీవనశైలి, పెరిగిన పని ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఆందోళనలు, మొబైల్ ఫోన్ల అధిక వినియోగం కారణంగా నిద్రలేమి సమస్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. రాత్రి పడుకున్నాక నిద్ర పట్టకపోవడం, మధ్యలో మేల్కొనిపోవడం, ఉదయం అలసటగా అనిపించడం వంటి సమస్యలు చాలామందిని వేధిస్తున్నాయి. అయితే దీనికి మందులు అవసరం లేకుండా, కేవలం 5 నిమిషాల సరళమైన ధ్యానం ద్వారా పరిష్కారం దొరుకుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రాత్రి పడుకునే ముందు నిశ్శబ్దంగా, సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో కూర్చొని లేదా పడుకొని, కళ్లను మూసుకుని శ్వాసపై దృష్టి పెట్టాలి. లోపలికి వెళ్తున్న శ్వాసను, బయటకు వస్తున్న శ్వాసను గమనిస్తూ, ఇతర ఆలోచనలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మెదడు క్రమంగా ప్రశాంత స్థితిలోకి వెళ్లి, ఒత్తిడిని పెంచే కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయి తగ్గుతుంది. దాంతో నాడీ వ్యవస్థ రిలాక్స్ అవుతుంది.
ప్రత్యేకంగా రాత్రి మధ్యలో మేల్కొనే అలవాటు ఉన్నవారికి, ఆందోళనతో నిద్ర కోల్పోయేవారికి ఈ ధ్యాన పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రోజూ ఇదే సమయానికి పడుకునే ముందు 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే, శరీరం ఒక అలవాటుగా తీసుకుని త్వరగా నిద్రలోకి జారుతుంది. దీర్ఘకాలంలో నిద్ర నాణ్యత మెరుగవడంతో పాటు, ఉదయం ఉత్సాహంగా లేవగలుగుతారు. మందులపై ఆధారపడకుండా, సహజంగా నిద్రను ఆహ్వానించాలంటే ఈ చిన్న అలవాటు చాలు అని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.