Firecracker Noise : దీపావళి సేఫ్టీ చిట్కాలు.. పిల్లలను శబ్దం నుండి కాపాడుకోవడం ఎలా?
చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యంపై పటాకుల శబ్దం తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా దీపావళి వంటి పండుగల సమయంలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
Firecracker Noise : చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యంపై పటాకుల శబ్దం తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా దీపావళి వంటి పండుగల సమయంలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. వారి శరీరాలు, చెవులు ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వలన, పెద్ద శబ్దాలు పిల్లల నరాల వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయవచ్చు. పెద్ద పెద్ద పేలుళ్లు లేదా నిరంతర శబ్దాల వల్ల పిల్లలు భయపడతారు. దీనివల్ల వారిలో ఆందోళన లేదా భయం పెరుగుతుంది. ఇది వారి నిద్రను ప్రభావితం చేయవచ్చు. వారి ప్రవర్తనలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు రావొచ్చు. అందుకే, తల్లిదండ్రులు పటాకుల శబ్దం పిల్లలపై ఎందుకు, ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో అర్థం చేసుకుందాం.
పటాకుల నుండి వచ్చే పెద్ద శబ్దాల వల్ల పిల్లల వినికిడి సామర్థ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. పదే పదే శబ్దానికి గురికావడం వలన వారి చెవి లోపల ఉన్న సున్నితమైన భాగాలపై ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల వినికిడి శక్తి బలహీనపడవచ్చు. అంతేకాకుండా, నిరంతర శబ్దాల కారణంగా పిల్లలు మానసికంగా అస్థిరంగా లేదా భయస్తులుగా మారవచ్చు. చాలా మంది పిల్లల్లో తలనొప్పి, ఆందోళన, నిద్ర సమస్యలు, ఎక్కువగా ఏడవడం వంటి సమస్యలు పెరుగుతాయి. కొందరు పిల్లలకు పెద్ద శబ్దాల వల్ల వాంతులు, మైకం లేదా వణుకు వంటి ఇబ్బందులు కూడా కలగవచ్చు. ఈ నష్టం కేవలం శారీరకంగానే కాకుండా, మానసికంగా కూడా పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతుందని గుర్తించాలి.
పిల్లల ప్రవర్తనలో అకస్మాత్తుగా మార్పు వస్తే లేదా వారు ఎక్కువగా భయపడితే, పటాకుల శబ్దం ప్రభావం చూపుతుందని అనుకోవచ్చు. బిడ్డ పదే పదే ఏడ్చినా, మౌనంగా ఉన్నా లేదా మామూలు కంటే భిన్నంగా స్పందిస్తే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సరిగా నిద్రపోకపోవడం, పదే పదే ఉలిక్కిపడటం లేదా పెద్ద శబ్దం విన్న వెంటనే చెవులపై చేతులు పెట్టుకోవడం వంటివి శారీరక సంకేతాలు. వినికిడి సమస్యల విషయానికి వస్తే, కొందరు పిల్లలు శబ్దాలకు స్పందించడం తగ్గించవచ్చు లేదా శబ్దాలను గుర్తించడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు. అలాగే, పిల్లలు తలనొప్పి, చెవి నొప్పి లేదా ఆందోళనగా ఉన్నట్లు చెబితే, అది కూడా హాని జరిగిందనడానికి సంకేతమే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించడం, పిల్లలను శబ్దం ఎక్కువగా ఉన్న వాతావరణం నుండి దూరం ఉంచడం చాలా అవసరం.
పండుగల సమయంలో మీ పిల్లలను పటాకుల శబ్దం నుండి రక్షించడానికి ఈ కింది చర్యలు పాటించవచ్చు. పిల్లలను పటాకుల శబ్దాలు ఎక్కువగా వినిపించే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉంచండి. వారి చెవులకు రక్షణగా ఇయర్ప్లగ్లు లేదా ఇయర్మఫ్స్ వాడండి. పండుగ రోజుల్లో పిల్లలను ఇంటి లోపల, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంచండి. చిన్న పిల్లలతో బయటకు వెళ్లినప్పుడు, పెద్ద శబ్దాలు వచ్చే ప్రాంతాలకు దూరంగా వెళ్లండి. ఒకవేళ బిడ్డ భయపడినా లేదా అసాధారణంగా స్పందించినా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి.