Diabetes : డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు పండుగ ఉపవాసాలు చేయవచ్చా.. డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే
Diabetes : పండుగల సమయంలో ముఖ్యంగా నవరాత్రి వంటి పర్వదినాల్లో ఉపవాసాలు, పూజలు చేయడం సర్వసాధారణం. అయితే, డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు ఉపవాసం చేయొచ్చా లేదా అని చాలా మందికి సందేహాలు వస్తాయి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మీరు ఉపవాసం చేయాలని అనుకుంటే, ముందుగా మీ డాక్టర్ను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఉపవాసం మీకు తగినదేనా కాదా అని డాక్టర్ మాత్రమే చెప్పగలరు. ఒకవేళ డాక్టర్ ఉపవాసం చేయమని అనుమతిస్తే, కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించడం వల్ల ఉపవాస సమయంలో కూడా మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఉపవాసం శరీరంలోని అనవసరమైన విష పదార్థాలను తొలగించగలదు. ఇది జీర్ణవ్యవస్థకు విశ్రాంతినిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఉపవాసం సమయంలో ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే కాకుండా, సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఇది అలసట, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను నివారిస్తుంది.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఉపవాసం ఎలా చేయాలి?
ఉపవాస సమయంలో భోజనం మానేయడం వల్ల తలతిరగడం, సొమ్మసిల్లిపోవడం, బలహీనత వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఉపవాసం చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రతి 2 నుండి 3 గంటలకోసారి తక్కువ మొత్తంలో, పోషకాలున్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ఉడకబెట్టిన చిలగడదుంపలు, మఖానా (తామర గింజలు), పనీర్ వంటి ఆహారాలు మంచివి. ఈ ఆహారాలు నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతాయి, ఇది ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు, ఇవి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ వెంటనే పెంచవు.
ఉపవాస సమయంలో పెరుగును కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఎక్కువ తినాలనే కోరికను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆహారాలకు బదులుగా, కాల్చిన (Baked) లేదా తక్కువ నూనెతో వండిన ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. పండుగలంటే తీపి పదార్థాలు, నూనెలో వేయించినవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ వాటిని అతిగా తినకూడదు. తీపి తినాలనిపిస్తే, చక్కెర బదులు స్టీవియా లేదా బెల్లంతో చేసిన పదార్థాలను తక్కువ మోతాదులో తినవచ్చు.
ఉపవాస సమయంలో శరీరానికి తగినంత నీరు అందడం చాలా అవసరం. లేకపోతే డీహైడ్రేషన్ సమస్య వస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి డీహైడ్రేషన్ చాలా ప్రమాదకరం. అందుకే, కేవలం నీళ్లు మాత్రమే కాకుండా, డాక్టర్ సలహా మేరకు కొబ్బరి నీళ్లు, తీయని నిమ్మరసం, మజ్జిగ వంటి ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలను తాగాలి. ఇది శరీరంలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ స్థాయిలను సరిగ్గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.మీరు తీసుకుంటున్న మందులు ఎంత ముఖ్యమో, ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి, మీ మందులను సరైన సమయానికి తీసుకోండి.ఎక్కువ అలసట, తలతిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఉపవాసాన్ని విరమించి, డాక్టర్ను సంప్రదించండి.