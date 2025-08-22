  • Menu
Fast Food Origins: బర్గర్, సాండ్‌విచ్, పిజ్జా, మోమోస్… ఇవన్నీ ఏ దేశాల నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చాయో తెలుసా?

Highlights

మనకు ఇష్టమైన బర్గర్, సాండ్‌విచ్, పిజ్జా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, హాట్ డాగ్, మోమోస్, పాస్తా, ఫ్రైడ్ చికెన్, నూడుల్స్… ఇవన్నీ విదేశీ వంటకాలు. అయితే ఇవి ఏ దేశాల నుంచి వచ్చాయి? ఎక్కడ మొదలయ్యాయి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు చూద్దాం.

బర్గర్

బర్గర్ ఆవిర్భవించింది జర్మనీ దేశంలోని హాంబర్గ్ నగరంలో. అక్కడి నుంచి అమెరికాకు చేరిన జర్మన్ వలసదారులు దీన్ని బ్రెడ్‌లో పెట్టి తినటం ప్రారంభించారు. తర్వాత మెక్డొనాల్డ్స్ వంటి కంపెనీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని పాపులర్ చేశాయి.

సాండ్‌విచ్

సాండ్‌విచ్ పేరు 18వ శతాబ్దంలో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన లార్డ్ జాన్ మాంటాగూ పేరు మీద వచ్చింది. ఆయన బ్రెడ్ ముక్కల మధ్య మాంసం పెట్టమని చెప్పడం, ఆ ఆలోచన అందరికీ నచ్చడం వల్ల సాండ్‌విచ్ ప్రాచుర్యం పొందింది.

పిజ్జా

పిజ్జా ఇటలీలోని నెపల్స్ నగరంలో ఆవిర్భవించింది. టమోటా, చీజ్‌తో బ్రెడ్‌ను వడ్డించడం అక్కడి సంప్రదాయం. ఇటాలియన్ వలసదారులు దీన్ని అమెరికాకు తీసుకెళ్లగా, ఇప్పుడు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయింది.

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మూలం బెల్జియం దేశం అని ఎక్కువ మంది నమ్ముతారు. అయినా ఇది యూరప్ అంతటా విస్తరించి, అమెరికాలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందింది.

హాట్ డాగ్

హాట్ డాగ్ జర్మనీ నుంచి అమెరికాకు చేరింది. అక్కడి వలసదారులు సాసేజ్‌ను బన్‌లో పెట్టి తినటం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఇది అమెరికన్ ఫుడ్‌లో ఒక సింబల్‌గా మారింది.

మోమోస్

మోమోస్ టిబెట్, నేపాల్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాయి. మాంసం లేదా కూరగాయలతో తయారుచేసే ఈ వంటకం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికి ఇష్టమైంది.

పాస్తా

పాస్తా ఇటలీకి చెందిన ఆహారం. స్పగెట్టి, పెన్నే, లసాగ్నా వంటి అనేక రకాల పాస్తాలు ఉన్నాయి. ఇవి యూరప్ మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం పాపులర్ అయ్యాయి.

ఫ్రైడ్ చికెన్

చికెన్‌ను వేయించి తినే పద్ధతులు చాలా దేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ప్రత్యేకమైన దక్షిణ అమెరికన్ స్టైల్ ఫ్రైడ్ చికెన్ పిండి పూసి డీప్ ఫ్రై చేయడం ద్వారా ప్రత్యేక రుచి తెచ్చుకుంది.

నూడుల్స్

నూడుల్స్ చైనా నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి. తర్వాత జపాన్ కూడా రామెన్ వంటి ప్రత్యేక రకాల నూడుల్స్ తయారు చేసింది. ఇవి ఆసియా అంతటా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యాయి.

