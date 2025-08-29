Farming Tips: క్యారెట్లు మార్కెట్లో కొనకుండా ఇంటి దగ్గరే సులభంగా పెంచుకోండి!
ఆగస్టు నుంచి నవంబర్ వరకు మీ ఇంటి బాల్కనీలో లేదా టెర్రస్లోని కుండీల్లో క్యారెట్లు సులభంగా సాగు చేయవచ్చు. నాంటెస్, బేబీ క్యారెట్లు, రంగు క్యారెట్ రకాలూ ఇలాంటివి ఇంటి వద్ద పెంచడానికి అద్భుతంగా సరిపోతాయి. తాజా క్యారెట్లు ఆరోగ్యానికి మంచివి మాత్రమే కాదు, రసాయనాల్లేని స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు అందిస్తాయి.
క్యారెట్ల ప్రయోజనాలు
క్యారెట్లు కళ్ల ఆరోగ్యం, చర్మం, రోగనిరోధక శక్తి కోసం ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిని సలాడ్, కూర, సూప్ లేదా జ్యూస్ రూపంలో వాడుకోవచ్చు. ఇంట్లో పెంచిన క్యారెట్లు తాజాగా ఉండటంతో పాటు డబ్బు పొదుపు చేస్తాయి. ఎక్కువగా పెంచితే అదనపు ఆదాయానికి కూడా దారి తీస్తాయి.
విత్తనాల ఎంపిక
కుండీల్లో పెంచడానికి చిన్న, తీపి రకాలను ఎంచుకోవాలి. నాంటెస్ రకం సలాడ్లకు బాగా సరిపోతుంది. చిన్న పరిమాణంలో ఉండే బేబీ క్యారెట్లు కుండీ సాగుకు పర్ఫెక్ట్. ఊదా, పసుపు, ఎరుపు రంగుల కలర్ క్యారెట్లు కూడా ఇంటి తోటను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తాయి.
నేల సిద్ధం
క్యారెట్లు ఇసుక మిశ్రమం ఉన్న, రాళ్లు లేని తేలికపాటి నేలలో బాగా పెరుగుతాయి. నీరు నిలిచిపోకుండా భూసారం గాలి ఆడేలా ఉండాలి.
విత్తనాలు వేయడం
క్యారెట్ విత్తనాలను నేరుగా కుండలోనే వేయాలి. ఎందుకంటే వేర్లు సున్నితమైనవి కావడంతో మళ్లీ మారుస్తే విరిగిపోతాయి. కుండలో చిన్న గాట్లు వేసి, కొద్దికొద్దిగా దూరం వదిలి విత్తనాలు వేసి, తేలికపాటి మట్టి పొరతో కప్పి నీరు పెట్టాలి.
సంరక్షణ
నేల తేమగా ఉండేలా వారంలో 1–2 సార్లు నీరు పోయాలి.
ఎక్కువ ఎరువులు అవసరం లేదు, విత్తే ముందు కంపోస్ట్ కలపడం సరిపోతుంది.
కలుపు మొక్కలను చేతితో తొలగించాలి.
కొన్ని వారాల్లోనే మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. మీరు మీ బాల్కనీలో పెంచిన తాజా, క్రిస్పీ క్యారెట్ల రుచి చూడొచ్చు!