Vitamin C Deficiency: తరచూ అనారోగ్యమా? కారణం విటమిన్ సీ లోపమే కావచ్చు!
తరచూ జబ్బులు వస్తున్నాయా? అలసట, జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్లకు ప్రధాన కారణం విటమిన్ సీ లోపం కావచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. లక్షణాలు, పరిష్కారాలు తెలుసుకోండి.
మీరు తరచూ జ్వరం, జలుబు, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్నారా? ఎలాంటి పెద్ద అనారోగ్య సమస్యలు లేకపోయినా పదేపదే అస్వస్థతకు గురవుతున్నారా? అయితే దీనికి ప్రధాన కారణం విటమిన్ సీ లోపం కావచ్చని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
విటమిన్ సీ శరీరానికి అత్యంత అవసరమైన పోషక పదార్థాల్లో ఒకటి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరాన్ని వైరస్, బ్యాక్టీరియా దాడుల నుంచి కాపాడుతుంది. గాయాలు త్వరగా మానడానికి, రక్తనాళాలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా ఉంచడానికి విటమిన్ సీ అవసరం అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం, పండ్లు–కూరగాయలు తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చాలామంది ఈ విటమిన్ లోపానికి గురవుతున్నారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (NIH), ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విటమిన్ సీ లోపంతో బాధపడుతున్నారు. జర్నల్ ఆఫ్ ది అకాడమీ ఆఫ్ బయోమెడికల్ సైన్సెస్ ప్రకారం భారతదేశంలో సుమారు 30 శాతం మంది ఈ లోపాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఆఫ్ సైన్స్ వన్ అధ్యయనం ప్రకారం ఉత్తర భారతదేశంలో 74 శాతం, దక్షిణ భారతదేశంలో 46 శాతం మంది విటమిన్ సీ లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడైంది.
విటమిన్ సీ లోపం ఉన్నవారిలో తరచూ అలసట, నిరంతరం జబ్బులు రావడం, చర్మం పొడిబారడం, చిగుళ్ల నుంచి రక్తస్రావం, ఆకలి లేకపోవడం, రక్తహీనత వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సరైన సమయంలో పోషకాహారంపై దృష్టి పెట్టాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
విటమిన్ సీ శరీరంలో స్వయంగా తయారుకాదు. ఇది ప్రధానంగా ఆహారం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది. గూస్బెర్రీ (ఉసిరికాయ), నారింజ, నిమ్మకాయ, కివీ, పైనాపిల్, బ్రోకలీ వంటి పండ్లు, కూరగాయలను రోజూ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా విటమిన్ సీ లోపాన్ని నివారించవచ్చు. సాధారణంగా పెద్దలకు రోజుకు 75–90 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సీ అవసరం. వయస్సు, శారీరక పరిస్థితులను బట్టి ఈ మోతాదు మారవచ్చు.
అవసరమైనప్పుడు వైద్యుల సూచనతో విటమిన్ సీ మాత్రలు తీసుకోవచ్చు. అయితే సహజ రూపంలో పండ్ల ద్వారా విటమిన్ సీ తీసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి మేలు అని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.