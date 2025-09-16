Viral Fever : మలేరియా, ఫ్లూ.. రెండూ ఒకేలా ఉంటాయా? లక్షణాల్లో తేడాలు, నివారణ చర్యలు ఇవే
Viral Fever : ప్రస్తుతం దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో మలేరియా, ఫ్లూ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు వ్యాధులు జ్వరం, బలహీనత వంటి సాధారణ లక్షణాలతో ప్రారంభమవుతాయి, కానీ వాటికి కారణాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. మలేరియా అనేది దోమ కాటు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించే ఒక పరాన్నజీవి వల్ల వస్తుంది. అయితే ఫ్లూ అనేది ఒక వైరస్ వల్ల వచ్చే అంటువ్యాధి. తరచుగా ప్రారంభ లక్షణాలు ఒకేలా ఉండటం వల్ల ప్రజలు గందరగోళానికి గురవుతారు. సరైన చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది. అందుకే ఈ వ్యాధులను గుర్తించడంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు నిరంతరం సలహా ఇస్తున్నారు. సరైన చికిత్స లేకపోతే మలేరియా, ఫ్లూ రెండూ తీవ్రంగా మారవచ్చు. ప్రాణాంతకం కావచ్చు. కాబట్టి ఈ రెండింటి లక్షణాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
వ్యాధి కారణాలు
మలేరియాకు కారణం ప్లాస్మోడియం అనే పరాన్నజీవి. ఇది అనాఫిలిస్ దోమ కాటు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా పరిశుభ్రత లేని, మురికి నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో వ్యాపిస్తుంది. బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారు, పిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు మలేరియా బారిన త్వరగా పడతారు. మరోవైపు, ఫ్లూ అనేది ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి. ఇది దగ్గడం, తుమ్మడం లేదా సోకిన వ్యక్తితో సంపర్కం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. వాతావరణం మారినప్పుడు ఫ్లూ కేసులు వేగంగా పెరుగుతాయి. వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు, ఇప్పటికే ఏదైనా వ్యాధితో బాధపడుతున్నవారు ఫ్లూకు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు.
లక్షణాలలో తేడా
మలేరియా, ఫ్లూ రెండూ జ్వరం, అలసటతో ప్రారంభమవుతాయి. కానీ లక్షణాల్లో స్పష్టమైన తేడా ఉంటుంది. మలేరియాలో రోగికి చలిగా అనిపించడం. హఠాత్తుగా తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, అధిక చెమటలు పట్టడం, తలనొప్పి, వాంతులు వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. జ్వరం తరచుగా ప్రతి 48 నుండి 72 గంటలకు వస్తుంది. సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే మలేరియా కాలేయం, మూత్రపిండాలు, మెదడును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
అదే సమయంలో ఫ్లూలో తీవ్రమైన జ్వరంతో పాటు ముక్కు కారడం, గొంతు నొప్పి, దగ్గు, అలసట, బలహీనత, శరీరం, కండరాల నొప్పులు ఉంటాయి. ఫ్లూ లక్షణాలు సాధారణ వైరల్ జ్వరం లాగా అనిపిస్తాయి. కానీ ఈ అంటువ్యాధి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని కూడా కలిగిస్తుంది. మలేరియా, ఫ్లూ మధ్య అతి పెద్ద తేడా ఏమిటంటే.. మలేరియా పరాన్నజీవి వల్ల వస్తుంది. ఫ్లూ వైరస్ వల్ల వస్తుంది. దీనితో పాటు మలేరియా జ్వరం మధ్య మధ్యలో వస్తుంది. అయితే ఫ్లూ లక్షణాలు నిరంతరంగా ఉంటాయి. అందుకే సరైన చికిత్స సమయానికి అందించడానికి వైద్యులు లక్షణాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని నొక్కి చెబుతున్నారు.
నివారణ మార్గాలు
* మీ ఇల్లు, చుట్టుపక్కల నీరు పేరుకుపోకుండా చూసుకోండి.
* దోమతెరలు, దోమల నివారణ మందులను ఉపయోగించండి.
* వాతావరణం మారేటప్పుడు ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి.
* రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో మాస్క్ ధరించండి.
* మీ చేతులను తరచుగా కడుక్కోండి. శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.
* జ్వరం వస్తే వెంటనే పరీక్ష చేయించుకోండి.
* వైద్యుల సలహా లేకుండా మందులు తీసుకోకండి.