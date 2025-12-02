Post-Abortion Diet : గర్భస్రావం తర్వాత త్వరగా కోలుకోవాలంటే.. ఈ ఆహారాలను తప్పకుండా తినండి
Post-Abortion Diet : ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో మాతృత్వం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన, సున్నితమైన దశ. అయితే నేటి ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి, ఇతర కారణాల వల్ల కొందరిలో గర్భస్రావం అయ్యే సంఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు, శారీరకంగా, మానసికంగా కోలుకోవడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా సరైన ఆహారం తీసుకోవడం త్వరగా కోలుకోవడానికి, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, శరీరాన్ని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. గర్భస్రావం తర్వాత మహిళలు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఆహారాలు, వాటి ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం.
గర్భస్రావం తర్వాత శరీరంలో వచ్చే మార్పులు
గర్భస్రావం జరిగిన తర్వాత, శరీరం చాలా బలహీనపడుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు.. రక్తస్రావం కావడం వల్ల శరీరంలో ఇనుము శాతం బాగా తగ్గిపోతుంది, దీనివల్ల బలహీనత వస్తుంది. దీంతో పాటు వికారం, వాంతులు, తీవ్రమైన అలసట వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. వైద్యులు సాధారణంగా కోలుకోవడానికి మందులు ఇస్తారు. అయితే, మందులతో పాటు సరైన ఆహారం తీసుకోవడం, మనస్సు, శరీరం రెండింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం
శరీరంలో ఇనుము కొరత ఏర్పడినప్పుడు, రక్త కణాల స్థాయిని పెంచడానికి ఈ ఆహారాలు చాలా అవసరం. ఫోలిక్ ఆమ్లం అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలోని ఎర్ర రక్త కణాల స్థాయి పెరుగుతుంది. అంతేకాక, ఇది మానసిక ఒత్తిడి నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు బాదం, వాల్నట్స్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
కాల్షియం, ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు
శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడానికి, జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి కాల్షియంతో పాటు ఇతర పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి. కాల్షియం అధికంగా ఉండే పాలు, ఆకు కూరలు, పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలి. గర్భస్రావం తర్వాత చాలా మందికి జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. వాటిని తగ్గించడానికి, తృణధాన్యాలు, ఓట్స్, బ్రౌన్ రైస్, క్వినోవా వంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం మంచిది. శరీర కండరాలు తిరిగి శక్తిని పుంజుకోవడానికి, మీరు కోడి మాంసం, చేపలు వంటి అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలను కూడా తీసుకోవచ్చు.