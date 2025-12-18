Carrot: వారానికి రెండు సార్లు తింటే చాలు...క్యారెట్లతో క్యాన్సర్కు చెక్
Carrot: క్యారెట్లు తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఒక అడుగు ముందుకేసి, వారానికి కేవలం రెండు సార్లు క్యారెట్లు తింటే చాలు, అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాల నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో తాజా క్యారెట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేసే ఈ కూరగాయను సలాడ్లు, జ్యూస్ల రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.
కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ను నివారించడంలో కీలకం
క్యారెట్లను కొందరు పచ్చిగా తింటే, మరికొందరు వివిధ రకాల వంటకాలు చేసి తింటారు. మీరు ఎలా తిన్నా, అవి ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరమైనవే. అయితే, ఇటీవల జరిగిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. వారానికి 2 నుంచి 4 పచ్చి క్యారెట్లు తినడం వలన కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని సుమారు 17 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చు. కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ అనేది పెద్ద ప్రేగు (కొలన్) లేదా మలాశయంలో మొదలయ్యే క్యాన్సర్. ఇది సాధారణంగా పాలీప్స్ అనే పెరుగుదల వల్ల వస్తుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో క్యారెట్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
రోగనిరోధక శక్తి, పోషకాలు
క్యారెట్లలో కెరోటినాయిడ్స్, లుటీన్ వంటి ముఖ్యమైన సమ్మేళనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని వారానికి కనీసం రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అంతేకాకుండా, క్యారెట్లు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. వీటిలో ఉండే యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు రక్త నాళాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. విటమిన్ కె, విటమిన్ బి6, ఇతర పోషకాలకు కూడా క్యారెట్లు మంచి వనరు. ఇందులో ఉండే బీటా-కెరోటిన్ రాత్రి అంధత్వం వంటి కంటి సమస్యలను నివారించడంలో తోడ్పడుతుంది.
పచ్చిగా తినడం ఉత్తమం, అతిగా వద్దు!
క్యారెట్తో చేసిన పాయసం లేదా ఇతర స్వీట్లు తినడం కంటే, పచ్చి క్యారెట్ను నేరుగా తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, క్యారెట్లలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, అతిగా తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా, మితంగా తింటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.