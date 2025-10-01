  • Menu
Dussehra Wishes 2025: శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు, కోట్స్, వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టేటస్‌లు

దసరా, విజయదశమి పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక. భారతదేశంలో ఈ పండుగను అక్టోబర్ 2, గురువారం, ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. ఈ శుభ సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు పంపించడానికి సరిపోయే కొన్ని శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు, కోట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

దసరా శుభాకాంక్షలు & సందేశాలు

ఈ దసరా మీ జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు, విజయం తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను.

శ్రీరాముడిలా మీ జీవితం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. దసరా శుభాకాంక్షలు!

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయం మీ జీవితాన్ని సానుకూలతతో, ఆశతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాను.

ఈ దసరాకు దుర్గామాత మీకు ధైర్యాన్ని, శక్తిని ప్రసాదించాలని ఆశిస్తున్నాను.

మీలోని అన్ని ప్రతికూలతలను దహనం చేసి, కొత్త ప్రారంభాలకు స్వాగతం పలకండి. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!

ఈ దసరా పండుగ మీ కలలను నిర్భయంగా సాధించడానికి ప్రేరణనివ్వాలని ఆశిస్తున్నాను.

ఈ శుభ దినం మీకు ఆరోగ్యం, సంపద, ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.

చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని పండుగలా జరుపుకోండి. దసరా శుభాకాంక్షలు!

దసరా వెలుగులు మీ జీవితంలోని చీకటిని తొలగించాలని ఆశిస్తున్నాను.

ఈ పండుగ మీ కుటుంబంలో శాంతి, సామరస్యం, ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.

వాట్సాప్ & ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టేటస్

చెడుపై మంచి విజయం - దసరా శుభాకాంక్షలు!

దుర్గామాత, శ్రీరాముడు మీకు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను.

ఈ విజయదశమికి మీలోని రావణుడిని దహనం చేయండి.

ఆశ, విశ్వాసం, సానుకూలతతో జీవితాన్ని జరుపుకోండి.

సత్యం ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తుంది అని దసరా గుర్తు చేస్తుంది.


మంచి శక్తిని ఈ రోజు జరుపుకుందాం.

దసరా శుభాకాంక్షలు - విజయం ఎల్లప్పుడూ మీ వెంట ఉండాలి.

పండుగ వాతావరణం, సంతోషంతో నిండిన హృదయాలు - దసరా శుభాకాంక్షలు!

ధర్మం అధర్మంపై విజయం సాధించింది - దసరాను జరుపుకోండి.

స్ఫూర్తినిచ్చే కోట్స్


శాంతి, ఆనందాన్ని పొందాలంటే, మనలోని రావణుడిని జయించండి.

ధైర్యం, వివేకం విజయానికి మార్గం చూపుతాయి.

ఈ దసరా, కోపం, దురాశ, అహంకారాన్ని వదిలేయండి.

ధర్మం కోసం పోరాడేవారికే విజయం వరిస్తుంది.

ప్రతి ముగింపు ఒక కొత్త ఆరంభం - దసరా శుభాకాంక్షలు!

ప్రేమ, ఆశలతో చీకటిపై విజయం సాధించండి.

జీవితాన్ని, విజయాన్ని, దసరాను జరుపుకోండి.

సత్యం మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని దసరా మనకు బోధిస్తుంది.

ఈ విజయదశమి మీ జీవితాన్ని సానుకూలతతో వెలిగించండి.

సాంప్రదాయక & కుటుంబ శుభాకాంక్షలు

మీకు, మీ కుటుంబానికి దసరా 2025 శుభాకాంక్షలు.

ఈ పండుగ కుటుంబ బంధాలను, ఐక్యతను బలోపేతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.

సంతోషం, శాంతి, విజయం - ఇవే మా దసరా శుభాకాంక్షలు.

మీ ఇంట్లో దుర్గామాత దివ్య శక్తిని జరుపుకోండి.

సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ, పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆస్వాదిద్దాం.

దసరా మీ జీవితంలోని ప్రతి మూలకు అంతులేని ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను.

దుర్గామాత ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

విజయం, ధైర్యం, భక్తితో కూడిన పండుగ - దసరా శుభాకాంక్షలు!

ఈ దసరాకు మీ జీవితంలోని ప్రతి చెడు నశించాలని ఆశిస్తున్నాను.

వెలుగు, సానుకూలత, శ్రేయస్సు - మీ దసరా శుభాకాంక్షలు.

దసరా వచ్చింది - జీవితంలోని ప్రతి అంశంలోనూ విజయాన్ని సొంతం చేసుకోండి.

