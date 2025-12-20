  • Menu
Drumstick : మునగకాయ ఆరోగ్యానికి మంచిదే..కానీ ఈ సమస్యలు ఉంటే మాత్రం అస్సలు తినొద్దు

మునగకాయ, దాని ఆకులు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Drumstick : మునగకాయ, దాని ఆకులు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మునగను తరచుగా కూరలు, సాంబారు, సూప్‌లలో వాడతారు. దీని ఆకుల్లో సహజంగా ప్రొటీన్ ఉంటుంది. మునగకాయను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. శరీరంలో మంట (ఉదర సంబంధిత సమస్యలు) తగ్గుతుంది. దీనిలో ఉన్న ఔషధ గుణాల కారణంగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని విస్తృతంగా తింటారు. అయితే, ఇన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నప్పటికీ, మునగకాయను తినాలా వద్దా అనేది వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

కొన్ని ప్రత్యేక ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నవారు మునగకాయకు దూరంగా ఉండటం లేదా దాని వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడం చాలా ముఖ్యం. గర్భిణీ స్త్రీలు మునగకాయను తినకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది శరీరంలో వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దీని వలన గర్భధారణ సమయంలో అసౌకర్యం లేదా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే, రుతుస్రావం సమయంలో అధిక రక్తస్రావం అయ్యే మహిళలు కూడా దీనిని తినకూడదు. మునగకాయలోని వేడి గుణం రక్తస్రావాన్ని మరింత పెంచి, బలహీనత లేదా అసౌకర్యానికి దారితీయవచ్చు.

మునగకాయను ముఖ్యంగా తక్కువ రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు తినకూడదు. మునగకాయకు సహజంగానే రక్తపోటును తగ్గించే గుణం ఉంది. దీంతో ఇప్పటికే తక్కువ బీపీ ఉన్నవారు దీనిని తింటే వారి పరిస్థితి మరింత దిగజారవచ్చు. తరచుగా మూర్ఛ లేదా తీవ్రమైన అలసట వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారు కూడా దీనిని తక్కువగా తినాలి. ఇక, దీర్ఘకాలిక జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు మునగకాయను తరచుగా తినకూడదు లేదా పూర్తిగా మానేయాలి. ఎందుకంటే ఇందులో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కొందరిలో పొట్ట ఉబ్బరం, అసిడిటీ లేదా కడుపు నొప్పిని కలిగించవచ్చు. కాబట్టి, మునగకాయను తినేటప్పుడు మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.

