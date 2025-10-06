  • Menu
Drinking Water : దాహం వేయకపోయినా నీరు తాగుతున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి

Highlights

మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే వైద్యులు కూడా రోజుకు వీలైనంత ఎక్కువ నీరు తాగమని సలహా ఇస్తారు.

Drinking Water : మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే వైద్యులు కూడా రోజుకు వీలైనంత ఎక్కువ నీరు తాగమని సలహా ఇస్తారు. అయితే, అవసరానికి మించి నీరు తాగడం కూడా ఆరోగ్యానికి హానికరం. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకూడదనే ఉద్దేశంతో కొందరు ఎక్కువ నీరు తాగుతుంటారు. ఈ అలవాటు తెలియకుండానే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మరి ఒక వ్యక్తి రోజుకు ఎన్ని లీటర్ల నీరు తాగాలి? దాహం వేయకపోయినా నీరు తాగడం మంచిదేనా? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శరీరానికి నీరు చాలా అవసరం అయినప్పటికీ, అవసరానికి మించి నీరు తాగితే ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యత దెబ్బతిని, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మనం తెలియకుండానే అతిగా నీరు తాగితే, మూత్రపిండాలు ఆ నీటిని నిరంతరం వడకట్టడానికి ఎక్కువ ఒత్తిడిని భరించాల్సి వస్తుంది.

ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల మెదడు కణాలు వాపుకు గురవుతాయి. కొందరికి అతిగా నీరు తాగడం వల్ల తలనొప్పి, నిరంతర తల తిరగడం వంటివి వస్తాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఎలక్ట్రోలైట్ అసమతుల్యత కారణంగా రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు కూడా సంభవించవచ్చు.

రోజుకు ఎంత నీరు తాగాలి?

సాధారణంగా, ప్రతి వ్యక్తి రోజుకు 2.5 నుండి 3 లీటర్ల నీరు తాగడం మంచిది. అయితే, ఇది వ్యక్తి శారీరక శ్రమ, వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎక్కువగా శారీరక శ్రమ చేస్తే లేదా మీ శరీరం ఎక్కువగా చెమట పడితే, అప్పుడు మీరు సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువ నీరు తాగడం మంచిది.

దాహం లేకపోయినా నీరు తాగవచ్చా?

దాహం అనేది శరీరంలో ద్రవం కొరత ఉందని సూచించే సంకేతం. అయితే, ఈ సంకేతం వచ్చే ముందే నీరు తాగడం వల్ల శరీరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా వేడి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఎక్కువ వ్యాయామం చేసిన సందర్భాల్లో, దాహం వేయకపోయినా కొంచెం ఎక్కువ నీరు తాగడం చాలా మంచిది. మీ శరీరం సరిగ్గా హైడ్రేటెడ్‌గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీ మూత్రం రంగును గమనించండి. మూత్రం లేత రంగులో ఉంటే, మీరు తగినంత నీరు తాగుతున్నారని అర్థం. ముదురు రంగులో ఉంటే మాత్రం నీరు ఎక్కువగా తాగాలి.

