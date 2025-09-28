  • Menu
లైఫ్ స్టైల్

Drinking Water : పొద్దున్నే లేవగానే నీళ్లు తాగుతున్నారా? ఈ ఆరోగ్య సమస్యలుంటే మాత్రం డేంజర్

Drinking Water
Drinking Water : పొద్దున్నే లేవగానే నీళ్లు తాగుతున్నారా? ఈ ఆరోగ్య సమస్యలుంటే మాత్రం డేంజర్

Highlights

Drinking Water : మన పెద్దలు ఎప్పటినుంచో పాటిస్తున్న కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు ఇప్పటికీ అంతే ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి అనడంలో సందేహం లేదు. ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా అటువంటి అలవాట్ల వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లలో ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగడం కూడా ఒకటి. ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరమైనదిగా భావిస్తారు, ఇది చాలా మంది ఉదయం దినచర్యలో భాగమైంది. అయితే, ఇది అందరికీ మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం మంచి అలవాటు అయినప్పటికీ, కొందరి ఆరోగ్యానికి ఇది మంచిది కాదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఈ అలవాటు ఎవరికి మంచిది కాదో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

నీళ్లు తాగే అలవాటు కూడా మంచిది కాదా?

చాలా మందిలో నీళ్లు తాగే అలవాటు కూడా మంచిది కాదా? అనే ప్రశ్న తలెత్తవచ్చు. ఖచ్చితంగా నీళ్లు తాగడం చెడ్డ అలవాటు కాదు. కానీ కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఉదయం లేవగానే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగే అలవాటును ప్రారంభించే ముందు మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి, సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఖాళీ కడుపుతో నీటిని సేవించడం ఎవరికి మంచిది కాదు?

సాధారణంగా నోరు లేదా దంత సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం మానుకోవాలి. ఇందులో పయోరియా (చిగుళ్ళ వ్యాధి), నోటి పూతలు, నోటి క్యాన్సర్ వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యాధులు ఉన్నవారి నోటిలో ఉండే లాలాజలం హానికరం కావచ్చు లేదా ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణం కావచ్చు అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అలాంటి వారు ఉదయం లేవగానే నీళ్లు తాగడం వల్ల, నీటితో పాటు లాలాజలాన్ని కూడా మింగితే, ఆ హానికరమైన పదార్థాలు శరీరం లోపలికి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ రకమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు నీళ్లు తాగే ముందు నోటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. దీనివల్ల నోటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా, విష పదార్థాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ఆ తర్వాత నీళ్లు తాగడం సురక్షితం.

లాలాజలం, ఆరోగ్యవంతమైన అలవాట్లు

ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులకు, లాలాజలాన్ని ఉమ్మివేయడం కంటే మింగడం ఉత్తమంగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైమ్‌లు జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తాయి. శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. కాబట్టి, అనవసరంగా లాలాజలాన్ని ఉమ్మివేయడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఖాళీ కడుపుతో సరిగ్గా నీళ్లు తాగడం, నోటి పరిశుభ్రతను పాటించడం ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

