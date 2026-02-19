  • Menu
7 రోజుల్లో మార్పు కావాలా? ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగండి

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగితే లాభాలేమిటి? నిపుణుల సూచనలు
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగితే లాభాలేమిటి? నిపుణుల సూచనలు

Highlights

ఉదయం నిద్రలేవగానే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. బరువు నియంత్రణ, చర్మ కాంతి, శక్తి స్థాయిలకు ప్రయోజనాలు.

మన శరీరం సక్రమంగా పనిచేయడానికి నీరు అత్యంత అవసరం. నిద్రలేచిన వెంటనే ఖాళీ కడుపుతో నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా ఉపయోగకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ అలవాటు శరీరంలో నిల్వైన విషపదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడటంతో పాటు జీవక్రియను ప్రేరేపిస్తుంది.

ఉదయం నీరు తాగడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. శరీరానికి సరిపడా ద్రవాలు అందడంతో అలసట తగ్గి రోజంతా శక్తి స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి. అలాగే డీహైడ్రేషన్ కారణంగా వచ్చే తలనొప్పులను తగ్గించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

ఖాళీ కడుపుతో నీరు తీసుకోవడం జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచి మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడంలో దోహదపడుతుంది. పేగుల కదలికలు సక్రమంగా జరిగి జీర్ణక్రియ సులభమవుతుంది. అల్పాహారం ముందు నీరు తాగడం వల్ల తినే ఆహారం పరిమాణం తగ్గి కేలరీల వినియోగం నియంత్రణలో ఉండే అవకాశముంది.

చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది ఉపయోగకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో తగినంత నీరు ఉండటం వల్ల చర్మం తేమగా, కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే జీవక్రియ వేగవంతం కావడంతో బరువు నియంత్రణకు సహాయపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

గోరువెచ్చని నీరు తాగడం ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రత స్వల్పంగా పెరిగి మెటబాలిజం చురుకుగా మారుతుందని ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం. అయితే వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి నీటి పరిమాణాన్ని నిర్ణయించుకోవాలని, ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

