Onions: మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయలను పారేస్తున్నారా? ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి
Onions: ప్రతి ఒక్కరి వంటగదిలో ఉల్లిపాయ అనేది చాలా ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. శాఖాహారం అయినా, మాంసాహారం అయినా, ఉల్లిపాయ లేకుండా వంటకాల రుచి, సువాసన పెరగడం కష్టం. అందుకే ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు ఎప్పుడూ నిల్వ ఉండేలా చూసుకుంటారు. అయితే, ఉల్లిపాయలు పాతబడినప్పుడు లేదా కొంత తేమ తగిలినప్పుడు వాటికి మొలకలు రావడం సర్వసాధారణం. ఈ విధంగా మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయలను తినడం సురక్షితమేనా? కొందరు ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని అంటారు, మరికొందరు దీనివల్ల ఎలాంటి హాని లేదని చెబుతారు. దీనిపై ఉన్న నిజానిజాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఉల్లిపాయకు వచ్చే ఆ ఆకుపచ్చ మొలకలు విషపూరితం కావు. నిజానికి, ఉల్లిపాయలు పాతబడినప్పుడు, కొంత తేమను పీల్చుకున్నప్పుడు, అవి మళ్లీ మొలకెత్తడం ప్రారంభిస్తాయి. రోజులు గడిచే కొద్దీ, దాని నుంచి ఆకుపచ్చని ఆకు వంటి భాగం బయటకు వస్తుంది. ఈ ఆకును తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదే, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
అయితే, ఉల్లిపాయ తినడానికి సురక్షితమైనప్పటికీ, దాని లక్షణాలలో కొన్ని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఉల్లిపాయ మొలకెత్తినప్పుడు, లోపలి భాగం కొద్దిగా మృదువుగా మారుతుంది. మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయ సాధారణ ఉల్లిపాయలా రుచిగా ఉండకపోవచ్చు. కొంచెం చేదు రుచి కలిగి ఉండవచ్చు.
మొలకెత్తిన భాగాలను ఎలా ఉపయోగించాలి?
మీరు వంట చేసేటప్పుడు ఈ మొలకలను కత్తిరించి సలాడ్లు లేదా ఇతర ఆహారాలలో ఉపయోగించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మొలకలలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
ఎప్పుడు తినకూడదు? ఈ తప్పు చేయకండి!
అయితే, కొన్ని సందర్భాలలో మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయలను తినడం మానుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ తప్పు చేస్తే ఆరోగ్యం పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మొలకెత్తిన ఉల్లిపాయను నొక్కినప్పుడు అది చాలా మృదువుగా అనిపిస్తే తినకూడదు. అలాగే అది చాలా ఎండిపోయినట్లుగా అనిపిస్తే, ఉల్లిపాయపై నల్లటి మచ్చలు లేదా ఏదైనా ఫంగస్ కనిపించినట్లయితే దాన్ని అస్సలు ఉపయోగించవద్దు. మరీ పాతబడి పాడైన లేదా ఫంగస్ ఉన్న ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యానికి హానికరం. కాబట్టి మొలకలు వచ్చి, ఉల్లిపాయ గట్టిగా ఉంటే మాత్రం నిస్సంకోచంగా తినవచ్చు.