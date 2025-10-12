Leftover Rice : షుగర్ పేషెంట్స్కు వరం.. చల్లారిన అన్నం తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయా?
Leftover Rice : వేడి వేడి అన్నం తినడం ఎంత ఇష్టమో, చల్లబడిన లేదా మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు. పాత అన్నాన్ని పారేయడం లేదా పశువులకు వేయడం చేస్తుంటారు. అయితే, ఒక కొత్త పరిశోధన ప్రకారం వేడిగా ఉన్న అన్నం కంటే చల్లారిన అన్నంలోనే ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తేలింది. ముఖ్యంగా, రాత్రి మిగిలిపోయిన చల్లటి అన్నం తినడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంటాయని, బరువు తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
వేడి అన్నం కంటే చల్లారిన లేదా నిన్న రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందుతాయని తాజా పరిశోధనలో వెల్లడైంది. దీనికి ప్రధాన కారణం చల్లారిన అన్నంలో నిరోధక పిండిపదార్థం అధికంగా విడుదల కావడమే. వండిన అన్నంతో పోలిస్తే, చల్లారిన అన్నం తినడం వల్ల గ్లూకోజ్ రక్తంలోకి నెమ్మదిగా విడుదల అవుతుంది. దీని కారణంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. ఇది మధుమేహాన్ని నియంత్రించడానికి చాలా సహాయపడుతుంది అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పరిశోధకులు 15 మంది ఆరోగ్యవంతులైన పెద్దలపై ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. ముందుగా అన్నాన్ని వండి, ఆ తర్వాత దానిని 4°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద రిఫ్రిజిరేటర్లో 24 గంటల పాటు ఉంచారు. తినిపించడానికి ముందు దానిని మళ్లీ కొద్దిగా వేడి చేసి అందరికీ ఇచ్చారు. వెంటనే వండిన వేడి అన్నంతో పోలిస్తే, ఒక రోజు మిగిలిపోయిన చల్లటి అన్నం తిన్న తర్వాత, వారి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.
చల్లారిన అన్నం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది ఆహారంలోని ఇతర ప్రయోజనకరమైన పోషకాలను పెంచుతుంది. ఈ చల్లటి అన్నం ఒక ప్రీబయోటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రేగులలోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడానికి, పెద్ద పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సున్నితత్వానికి సంబంధించిన హార్మోన్లను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఇది ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. పొట్టలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది. అందుకే, బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మరియు మధుమేహంతో బాధపడేవారికి చల్లారిన అన్నం ఒక మంచి ఆహారంగా పరిగణించవచ్చు.
మిగిలిపోయిన అన్నంలో అధిక మొత్తంలో ఉండే ఈ నిరోధక పిండిపదార్థం, మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల పెరుగుదలను తగ్గించడానికి మరియు కడుపు నిండిన అనుభూతిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ఇకపై ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోతే, దానిని వృథా చేయకుండా, తినడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.