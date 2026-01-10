Tomatoes : టమోటాలను ఫ్రిజ్లో పెడుతున్నారా? అయితే మీరు విషాన్ని తింటున్నట్లే.. జాగ్రత్త!
Tomatoes : టమోటా లేని కూరను ఊహించుకోవడం కష్టం. పప్పు నుంచి చట్నీ వరకు ప్రతి వంటకంలోనూ టమోటా ఉండాల్సిందే. అయితే మనం మార్కెట్ నుంచి టమోటాలు తీసుకురాగానే చేసే మొదటి పని.. వాటిని తీసుకెళ్లి ఫ్రిజ్లో పెట్టడం. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల టమోటా రుచి మారడమే కాకుండా అది మీ ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా మారుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫ్రిజ్లో టమోటాలు ఉంచడం వల్ల కలిగే అనర్థాలు తెలిస్తే మీరు నిజంగా షాక్ అవుతారు.
బాగా పండిన టమోటాలను ఫ్రిజ్లో పెట్టవచ్చు కానీ, అది కూడా ఐదు రోజులకు మించకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫ్రిజ్లోని అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత టమోటాలోని కణ నిర్మాణాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల టమోటా సహజమైన రుచిని కోల్పోవడమే కాకుండా, అందులోని పోషకాలు కూడా నశిస్తాయి. మీరు రెండు మూడు రోజుల్లో వాడేయాలనుకుంటేనే ఫ్రిజ్లో పెట్టండి, లేదంటే బయట గాలి తగిలేలా ఉంచడమే అన్నిటికంటే ఉత్తమం.
చాలామంది వారం పది రోజుల పాటు టమోటాలను ఫ్రిజ్లో ఉంచుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల టమోటా బయటకు బాగానే కనిపిస్తుంది కానీ, లోపల నెమ్మదిగా కుళ్ళిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. ఫ్రిజ్లోని తేమ వల్ల మనకు తెలియకుండానే టమోటాలు లోపల పాడైపోతాయి. ఇలాంటి టమోటాలను వంటల్లో వాడటం వల్ల వాంతులు, విరేచనాలు వంటి జీర్ణకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా, ఇది మీ రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడేలా చేస్తుంది.
టమోటాలను తాజాగా ఉంచుకోవాలంటే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే వాడటానికి ప్రయత్నించండి. ఒకవేళ ఫ్రిజ్లో పెట్టక తప్పని పరిస్థితి వస్తే, కూరగాయల కోసం కేటాయించిన డ్రాయర్లో మాత్రమే ఉంచండి. వాడే ముందు టమోటా లోపల నల్లటి మచ్చలు ఉన్నాయా లేదా దుర్వాసన వస్తుందా అని చెక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. తాజా టమోటాల నుంచి వచ్చే అసలైన రుచి, ఆరోగ్యం ఫ్రిజ్లో పెట్టిన వాటిలో దొరకవు.