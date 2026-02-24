Health Tips: రాత్రిపూట పండ్లు తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారా?
రాత్రివేళ పండ్లు తింటే నిజంగానే బరువు పెరుగుతారా? లేక ఇది ఒక అపోహేనా? నిపుణులు చెబుతున్న అసలు నిజాలు ఇవే!
ఈ రోజుల్లో, బరువు తగ్గాలనే కోరిక దాదాపు అన్ని వయసుల వారిలో కనిపిస్తోంది. కొందరు డైట్ ప్లాన్లను అనుసరిస్తుంటే , మరికొందరు జిమ్లో చెమటలు పడుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితిలో, మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. అదే రాత్రిపూట పండ్లు తినడం సరైనదేనా, కాదా అని. దీనికి కొందరు రాత్రిపూట పండ్లు తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతుందని చెబుతుండగా, మరికొందరు పండ్లు తేలికైన ఆహారం అని నమ్ముతారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆరోగ్య నిపుణులు మాట్లాడుతూ.. పండ్లలో సహజ చక్కెర (ఫ్రక్టోజ్), ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయన్నారు. వాటిలో కేలరీలు తక్కువగా, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పారు. అందువల్ల, రాత్రిపూట పండ్లు తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారని చెప్పడం పూర్తిగా కచ్చితమైనది కాదని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఎక్కువ మొత్తంలో పండ్లు, ముఖ్యంగా మామిడి, అరటి, సపోటా, ద్రాక్ష వంటి తీపి పండ్లు తింటే, శరీరంలో అదనపు కేలరీలు పేరుకుపోతాయని అన్నారు. ఈ కేలరీలను బర్న్ చేయకపోతే, బరువు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.
రాత్రి సమయంలో మన జీవక్రియ పగటిపూట కంటే కొద్దిగా స్లోగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా తీపి పదార్థాలు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పడుకునే ముందు ఎక్కువ పండ్లు తింటే, అవి కడుపులో గ్యాస్ ఏర్పడటానికి కారణం అవుతాయని, అలాగే షుగర్ లెవల్స్ను ఒక్కసారిగా పెంచడంతో పాటు, నాణ్యమైన నిద్రను కూడా ప్రభావితం చేస్తుందన్నారు. రాత్రి భోజనంలో తేలికైన భోజనం కావాలనుకుంటే, బొప్పాయి, ఆపిల్ లేదా జామ వంటి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పండ్లను ఒక చిన్న గిన్నెలో తినాలని చెప్పారు. ఇవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయని, అలాగే ఎక్కువ కేలరీలను కలిగి ఉండవన్నారు.
బరువు తగ్గడానికి పండ్లు ఎలా సహాయపడతాయంటే..
* పండ్లు కడుపు నింపుతాయి కానీ తక్కువ కేలరీలను అందిస్తాయి.
* పండ్లలో ఉండే ఫైబర్ ఎక్కువసేపు ఆకలిని కంట్రోల్ చేస్తుంది.
* రాత్రిపూట తీపి ఏదైనా తినాలని అనిపిస్తే, చాక్లెట్ కంటే పండ్లు మంచి ఎంపిక అని చెబుతున్నారు.
* నిద్రపోవడానికి కనీసం 1-2 గంటల ముందు పండ్లు తినండి.
పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమను దృష్టిలో ఉంచుకుని సరైన సమయంలో, సరైన మోతాదులో వాటిని తీసుకుంటేనే అవి ఆరోగ్యానికి అసలైన ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తాయని వెల్లడించారు.