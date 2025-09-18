Health Tips : ఉదయం టీ తాగే ముందు ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. ఎసిడిటీకి చెక్ పెట్టేయొచ్చు!
కొంతమందికి టీ తాగిన తర్వాత కచ్చితంగా ఎసిడిటీ వస్తుంది. అయితే, టీ తాగిన తర్వాత వచ్చే ఎసిడిటీని తగ్గించుకోవడానికి ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలో నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం. ఆయుర్వేదం, ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే జీర్ణవ్యవస్థ, ఎసిడిటీ, జీవక్రియపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది.
Health Tips : కొంతమందికి టీ తాగిన తర్వాత కచ్చితంగా ఎసిడిటీ వస్తుంది. అయితే, టీ తాగిన తర్వాత వచ్చే ఎసిడిటీని తగ్గించుకోవడానికి ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలో నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం. ఆయుర్వేదం, ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే జీర్ణవ్యవస్థ, ఎసిడిటీ, జీవక్రియపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. ఎందుకంటే టీలో ఉండే కెఫిన్, టానిన్ పదార్థాలు ఎసిడిటీని పెంచుతాయి. అందుకే ఉదయం లేవగానే టీ తాగే అలవాటు ఉంటే, దానికి ముందు నీళ్లు తాగమని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
టీ తాగే ముందు నీళ్లు తాగితే ఎసిడిటీ తగ్గుతుందా?
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగే ముందు ఒక గ్లాసు సాధారణ నీళ్లు తాగితే, ఆ నీరు శరీరంలోని యాసిడ్ను తగ్గిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల టీలో ఉండే కెఫిన్ ప్రభావం తగ్గుతుంది, దీనివల్ల కడుపులో మంట తగ్గుతుంది. అయితే, కేవలం నీళ్లు తాగడం వల్ల ఎసిడిటీ పూర్తిగా పోతుందని చెప్పడం తప్పు, కానీ ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల వచ్చే ఎసిడిటీని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు.
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగే ముందు ఏం తినాలి లేదా తాగాలి?
టీ తాగడం వల్ల ఎసిడిటీ సమస్య ఉన్నవారు ముందుగా నీళ్లు తాగాలి. కావాలంటే గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగవచ్చు. ఇది కడుపులో పీహెచ్ (pH) స్థాయిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగే ముందు తేలికపాటి అల్పాహారం లేదా పండు తినవచ్చు. అల్పాహారం తర్వాతే టీ తాగడానికి ప్రయత్నించండి. ఎసిడిటీ సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నవారు పాలతో చేసిన టీకి బదులుగా హెర్బల్ టీ, గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ టీ తాగడం మంచిది. వీలైతే పాల టీని పాలతో కలిపి మరిగించకుండా, బ్లాక్ టీ తయారు చేసి, ఆ తర్వాత వేడి పాలు కలపడం మంచిది.
కేవలం నీళ్లు తాగడం సరిపోతుందా?
నీళ్లు తాగడం వల్ల కొంత ఉపశమనం లభించవచ్చు, కానీ మీరు రోజంతా నూనెలో వేయించిన, మసాలాలు ఉన్న లేదా జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఉంటే, టీలో కెఫిన్ తీసుకుంటే ఎసిడిటీని పూర్తిగా తొలగించడం కష్టం. అందుకే మీ ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకొని, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం చాలా ముఖ్యం.