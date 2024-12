How Much Water to Drink in Winter: చలికాలంలో ఎన్ని గ్లాసుల నీళ్లు తాగాలో తెలుసా? ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా ఆసుపత్రి పాలవ్వాల్సిందే

How Much Water to Drink in Winter: మన శరీరంలో 50 నుంచి 70 శాతం నీరు ఉంటుంది. అయితే, ఈ శాతం వ్యక్తి వయస్సు, లింగం, బరువు, శరీర రకాన్ని బట్టి మారవచ్చు. సాధారణంగా చలికాలంలో ప్రజలు తక్కువ నీరు తాగుతారు. చల్లటి గాలుల వల్ల దాహం వేయదు. సాధారణంగా శరీరంలో నీటి కొరత సమస్య వేసవి కాలంలోనే వస్తుందని అనుకుంటారు. అయితే ఇది పూర్తిగా తప్పు. వేసవి లేదా చలికాలం అయినా అవసరమైన మొత్తంలో నీరు లేదా ద్రవాలను తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే శరీరంలో నీటి కొరత ఏ సీజన్‌లోనైనా రావచ్చు. దీని కారణంగా, కొన్నిసార్లు ఇది శరీరంలో కొన్ని తీవ్రమైన సమస్యలు, పరిస్థితులను కలిగిస్తుంది.

అనేక పరిశోధనలు కూడా శరీరంలో నీరు లేకపోవటం లేదా నిర్జలీకరణం కొన్ని వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని నిర్ధారించాయి. అయితే ఇది సాధారణమైనది. కొన్నిసార్లు వివిధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది. అందువల్ల, చల్లని వాతావరణంలో ఆహారం తీసుకోవడం కంటే నీరు తీసుకోవడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం చాలా ముఖ్యం.

శీతాకాలంలో ఒక వ్యక్తి ఎన్ని గ్లాసుల నీరు త్రాగాలి?

చలికాలంలో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు తగినన్ని నీళ్లు తాగడం అలవాటు చేసుకోండి . చలికాలంలో దాహం వేయనప్పటికీ రోజుకు కనీసం 8 నుండి 10 గ్లాసుల నీరు త్రాగాలి. శారీరక శ్రమ ఉన్న పురుషులు రోజుకు 10 నుంచి 14 గ్లాసుల నీరు తాగాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు . అదే సమయంలో, మహిళలు 8 నుండి 12 గ్లాసుల నీరు త్రాగాలి. ఇది కాకుండా, మీరు నీటికి బదులుగా రసం, పాలు, టీ, కొబ్బరి నీరు కూడా త్రాగవచ్చు. దీంతో శరీరంలో నీటి కొరత ఉండదని, అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించిన నివేదిక ప్రకారం , శీతాకాలంలో తక్కువ నీరు తాగడం వల్ల ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

ఊబకాయం సమస్య:

తక్కువ నీరు తాగడం వల్ల ఊబకాయం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మనం రోజులో ఎంత ఆహారం తీసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మన శరీరానికి అవసరమైనంత నీరు తాగాలి. లేదంటే తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాదు. దీంతో ఊబకాయం పెరుగుతుంది.

తక్కువ:

నీరు తాగడం వల్ల గొంతు, నోరు పొడిబారడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీని వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా కూడా పేరుకుపోయి నోటి నుంచి దుర్వాసన కూడా వస్తుంది. అదనంగా, శరీరం డీహైడ్రేట్ అయినప్పుడు, చెమట, మూత్రవిసర్జన తగ్గుతుంది. దీని వల్ల శరీరంలోని విష పదార్థాలు బయటకు రాలేక మరిన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.

తలనొప్పి:

నీళ్లు తక్కువగా తాగడం వల్ల తలనొప్పి సమస్య పెరుగుతుంది. వాస్తవానికి, నీటి కొరత కారణంగా మెదడు కణాలు తాత్కాలికంగా కుంచించుకుపోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఏర్పడుతుంది. శరీరంలో నీటి కొరత కారణంగా, కడుపులో యాసిడ్ ఏర్పడటం పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా, కడుపులో గ్యాస్ ఏర్పడటం ప్రారంభమవుతుంది. మలబద్ధకం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

అలసట, పొడి చర్మం:

శరీరం చురుకుగా పనిచేయడానికి నీరు అవసరం. శరీరంలో నీటి కొరత ఉంటే, మీరు చిన్న పని చేసిన తర్వాత కూడా అలసిపోవచ్చు. శరీరంలో నీరు లేకపోవడం వల్ల చర్మం పొడిబారడం, నల్లటి వలయాలు, దురద, ముడతలు వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి.

డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు:

శరీరంలో నీటి కొరత లక్షణాలు ప్రతి వయసులోనూ దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు వయసును బట్టి కొన్ని లక్షణాలు భిన్నంగా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల్లో నీటి కొరత వల్ల నోరు, నాలుక పొడిబారడం, ఏడ్చినప్పుడు ఒళ్లు తగ్గడం, మూత్ర విసర్జన తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి.