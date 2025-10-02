  • Menu
Back Pain : నిద్రలో మీకు వెన్నునొప్పి వస్తుందా ? ఈ 4 రకాల ఆహారాలను అస్సలు తినకండి

నేటి జీవనశైలి కారణంగా మన వెన్నుముక తెలియకుండానే బలహీనపడుతోంది.

Back Pain : నేటి జీవనశైలి కారణంగా మన వెన్నుముక తెలియకుండానే బలహీనపడుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం తీసుకునే ఆహారం, పానీయాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా నిద్రపోయే సమయంలో వెన్నునొప్పితో బాధపడేవారు కొన్ని రకాల ఆహారాలను పూర్తిగా మానేయడం చాలా మంచిది. ఆహారంలో ఆరోగ్యకరమైన వాటిని చేర్చుకోవడం ద్వారా వెన్నుముకను బలోపేతం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే రోజురోజుకూ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.

నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్, సరైన శ్రద్ధ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది చిన్న వయసులోనే వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నొప్పి మరింత పెరిగి నిద్ర పట్టకుండా చేస్తుంది. అయితే, దీనికి మనం తీసుకునే ఆహారం, పానీయాలే ప్రధాన కారణం కావొచ్చు. మన వెన్నుముకను బలహీనం చేసే కొన్ని ఆహారాలు, అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

వెన్నునొప్పికి కారణమయ్యే ఆహారాలు, పానీయాలు:

అధిక ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాలు: మనం రోజువారీగా అధిక ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే, శరీరంలో యాసిడిటీ పెరుగుతుంది. దీని ఫలితంగా శరీరంలోని మొత్తం కాల్షియం బయటకు వెళ్లిపోతుంది. కాల్షియం లోపం వల్ల ఎముకలు బలహీనపడతాయి, ఇది నేరుగా వెన్నునొప్పికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి, ప్రోటీన్‌ను మితంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

కూల్ డ్రింక్స్ : ఎముకలు దృఢంగా ఉండాలంటే కూల్ డ్రింక్స్, షాంపైన్ వంటి కార్బోనేటేడ్ పానీయాలను పూర్తిగా మానేయాలి. ఈ పానీయాలలో ఫాస్ఫేట్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో కాల్షియం లెవల్స్ తగ్గించి, ఎముకలను బలహీనపరుస్తుంది. దీంతో వెన్నునొప్పి వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది.

కెఫీన్ వినియోగం: కాఫీ లేదా టీ వంటి కెఫీన్ ఎక్కువగా ఉండే పానీయాలను అతిగా తాగడం కూడా మంచిది కాదు. కెఫీన్ కూడా ఎముకలను బలహీనపరిచి, వెన్నునొప్పికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి కెఫీన్ వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడం ద్వారా ఎముకలను బలోపేతం చేయవచ్చు.

వెన్నుముక బలహీనతకు ఇతర కారణాలు:

యాసిడిటీ మందులు: యాసిడిటీ కోసం తరచుగా మందులు వాడటం వల్ల కూడా వెన్నునొప్పి వస్తుంది. ఇలా చేయడం వలన శరీరం కాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలను సరిగ్గా గ్రహించడంలో ఇబ్బంది పడుతుంది. దీని ఫలితంగా ఎముకలు బలహీనపడతాయి.

విటమిన్ డి లోపం: ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కాల్షియం, విటమిన్ డి చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. శరీరంలో విటమిన్ డి కొరత ఏర్పడితే వెన్నునొప్పితో పాటు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవడం లేదా ఉదయం పూట ఎండలో ఉండటం మంచిది.

పోషకాహార లోపం: ఎముకలు ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా ఉండాలంటే ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టిరాన్, టెస్టోస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్లు, పోషకాలు చాలా అవసరం. వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరానికి అవసరమైన హార్మోన్లు మరియు పోషకాలపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. లేదంటే శరీరంలో నొప్పులు పెరుగుతాయి. సరైన ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా వెన్నునొప్పిని తగ్గించుకోవచ్చు.

