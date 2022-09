Sore Throat: గొంతు నొప్పిగా ఉందా.. ఇలా చేస్తే ఉపశమనం..!

Sore Throat: ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు చక్కటి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి, ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. డయాబెటిక్ రోగులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో తోడ్పడుతుంది. ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ గొంతు నొప్పిని తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. గొంతు నొప్పి అనేది ఒక సాధారణ సమస్య. ఇది తరచూ మారుతున్న వాతావరణం వల్ల వస్తుంది. ఈ ఆరోగ్య సమస్యను అధిగమించడానికి ఆపిల్ వెనిగర్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. 1. ఒక గ్లాసు వెచ్చని నీటిని తీసుకొని దానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలపాలి. తరువాత దానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల తేనె జోడించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకు ఒకసారి తాగవచ్చు. ఇది దగ్గుతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. 2. ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ పెద్ద గ్లాసు వెచ్చని నీటిలో కలపవచ్చు. రోజుకు ఒకసారి తాగవచ్చు. 3. గొంతు నొప్పితో పోరాడటానికి చాలా ప్రభావవంతమైన మిశ్రమాన్ని తయారు చేయవచ్చు. దీని కోసం మీరు దాల్చిన చెక్క, ఇతర వంటగది పదార్థాలతో ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలపవచ్చు. ఒక కప్పు వెచ్చని నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చినచెక్క, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మకాయ కలపాలి. మీరు దీన్ని టీగా చేసుకొని తాగవచ్చు. ఈ మిశ్రమంతో గార్గ్లింగ్ కూడా చేయవచ్చు. 4. గొంతు నొప్పికి ఉప్పునీరు ఒక ప్రసిద్ధ ఇంటి నివారణ. గార్గ్లింగ్ కోసం మీరు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ను ఉప్పు నీటిలో కలపవచ్చు. దీని కోసం వేడి నీటిని వాడండి. 5. ఆపిల్ వెనిగర్‌లో చాలా విటమిన్లు, ఎంజైములు, ప్రోటీన్లు, ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. అనేక అధ్యయనాల ప్రకారం ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అనేక విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు.