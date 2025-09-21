  • Menu
Heart Health : డెంగ్యూ, వైరల్ జ్వరాలు.. గుండెపై ప్రభావం చూపుతాయా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

Do Dengue and Viral Fever Affect the Heart? Experts Explain
Highlights

Heart Health: దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ రెండు జ్వరాలు సాధారణంగా శరీరంలో బలహీనతను పెంచుతాయి. అయితే, ఈ జ్వరాలు కేవలం శరీరాన్ని మాత్రమే కాకుండా, గుండెపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్ గుండెకు ఎలా ప్రమాదకరమో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

దేశంలో వాతావరణం మారినప్పుడు డెంగ్యూ, వైరల్ జ్వరాలు చాలా సాధారణం. ఈ రెండు జ్వరాలలోనూ తీవ్రమైన జ్వరం, శరీర నొప్పి, అలసట, బలహీనత వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ జ్వరాలు గుండె ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతాయి. డెంగ్యూ వైరస్ నేరుగా గుండె కండరాలను ప్రభావితం చేయగలదు. దీనివల్ల మయోకార్డిటిస్ అనే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. ఈ సమస్యలో గుండె కొట్టుకునే వేగం అసాధారణంగా మారుతుంది. రక్తాన్ని పంప్ చేసే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది రక్తపోటు పడిపోవడం, షాక్ వంటి తీవ్రమైన పరిస్థితులకు దారితీయవచ్చు.

డెంగ్యూలో ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య వేగంగా తగ్గడం వల్ల శరీరంలో రక్తస్రావం, ఇతర అవయవాలకు నష్టం జరిగే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. వైరల్ ఫీవర్‌లో కూడా గుండెపై ప్రభావం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలం పాటు అధిక జ్వరం ఉండటం, శరీరంలో వాపు గుండెపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. వైరల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ గుండె కండరాలను, దాని విద్యుత్ కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. దీనివల్ల గుండె కొట్టుకునే వేగంలో అసాధారణతలు ఏర్పడతాయి.

ముఖ్యంగా ఇప్పటికే గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి డెంగ్యూ, వైరల్ జ్వరాలు మరింత ప్రమాదకరంగా మారతాయి. అందువల్ల, సరైన సమయంలో చికిత్స, వైద్యుల పర్యవేక్షణతో ఈ ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులు సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దోమల నుంచి రక్షణ కోసం పూర్తి చేతుల దుస్తులు ధరించాలి. ఇంటి చుట్టూ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అధిక జ్వరం, శరీర నొప్పులు లేదా ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గితే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. శరీరానికి తగినంత నీరు, ద్రవ పదార్థాలను అందించాలి. గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఉండాలి. వైద్యుల సలహా లేకుండా ఎలాంటి మందులు వాడకూడదు.

