Calcium: కాల్షియం సప్లిమెంట్లు తీసుకుంటే కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయా..? అసలు నిజం ఏంటి?
మన శరీరానికి కాల్షియం ఎంత ముఖ్యమో అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా ఎముకలు – దంతాలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె – కండరాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి ఇది కీలకం. ఆహారం ద్వారా సరిపడా కాల్షియం అందకపోతే, వైద్యులు తరచూ సప్లిమెంట్లు తీసుకోవాలని సూచిస్తారు. అయితే చాలామంది మదిలో ఒకే సందేహం.. “కాల్షియం సప్లిమెంట్లు తీసుకుంటే కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయా?” అన్నది.
రాళ్లు – కాల్షియం సంబంధం
ప్రజల్లో ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే, కాల్షియం మాత్రలే కిడ్నీలో రాళ్లకు కారణమని. కానీ నిజానికి రాళ్లు కేవలం కాల్షియం వల్ల కాకుండా, శరీరంలో ఉన్న ఆక్సలేట్, యూరిక్ యాసిడ్ వంటి పదార్థాలు కూడా అధికంగా చేరి బయటకు రాకపోతే రాళ్లుగా మారతాయి. ముఖ్యంగా తగినంత నీరు తాగకపోతే ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.
సప్లిమెంట్ల వల్ల వచ్చే ప్రమాదం
అవసరానికి మించి కాల్షియం మాత్రలు తీసుకోవడం, అలాగే నీరు తక్కువగా తాగడం లేదా ఇప్పటికే ఆహారంలో అధిక కాల్షియం, ఆక్సలేట్ ఉండటం వలన రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కానీ వైద్యుడి సూచన మేరకు, సమతుల్య పరిమాణంలో తీసుకుంటే పెద్దగా ఆందోళన అవసరం ఉండదు.
ఆహారం ద్వారా కాల్షియం మంచిదే
ఆహారం నుండి తీసుకునే కాల్షియం శరీరానికి సులభంగా జీర్ణమవుతుంది, రాళ్ల ప్రమాదం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
పాలు, పెరుగు, జున్ను, ఆకుకూరలు, బాదం లాంటివి సహజమైన మంచి కాల్షియం వనరులు.
ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
ఇప్పటికే కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్నవారు
కుటుంబంలో రాళ్ల చరిత్ర ఉన్నవారు
యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య ఉన్నవారు
వీరు వైద్యుడి సలహా లేకుండా సప్లిమెంట్లు తీసుకోవద్దు.
రాళ్లను నివారించడానికి చిట్కాలు
రోజుకు కనీసం 2-3 లీటర్ల నీరు తాగాలి
టీ, కాఫీ, శీతల పానీయాలు తగ్గించాలి
ఆహారంలో ఉప్పు తగ్గించాలి
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి
పండ్లు, కూరగాయలను తరచుగా తినాలి
ఏదైనా సమస్య ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. కాల్షియం సప్లిమెంట్లు సరైన మోతాదులో, వైద్యుల సూచనతో తీసుకుంటే భయం అవసరం లేదు.