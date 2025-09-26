Diaper Rashes : పాపకు డైపర్ వేస్తే చర్మం ఎర్రగా అవుతుందా? డోంట్ వర్రీ.. ఈజీగా నయం చేసే టిప్స్ ఇవే
ముఖ్యంగా పిల్లల చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కాబట్టి, దానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. వాతావరణంలో చిన్న మార్పులు, లేదా కొన్ని వస్తువుల వాడకం వల్ల పిల్లల చర్మానికి ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.
నేటి కాలంలో పిల్లలకు డైపర్లు వాడటం ఒక సాధారణ అలవాటుగా మారింది. ఇది తల్లిదండ్రులకు సౌకర్యవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు పిల్లలకు చర్మ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. డైపర్లు అందరి పిల్లల చర్మానికి సరిపడకపోవచ్చు. దీనివల్ల చాలామంది పిల్లలలో డైపర్ దద్దుర్లు, చర్మంపై ఎరుపుదనం, దురద, మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఈ విధంగా జరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెంది వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు తీసుకెళ్తుంటారు. అయితే, ఈ సమస్యలకు కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. వీటిని సరైన పద్ధతిలో పాటిస్తే, డైపర్ వల్ల వచ్చే దద్దుర్లు, చికాకును గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
డైపర్ దద్దుర్లు తగ్గించడానికి అద్భుతమైన 3 చిట్కాలు:
తల్లి పాలు :
డైపర్ వల్ల వచ్చే దద్దుర్లు, ఎగ్జిమా వంటి చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో తల్లి పాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. తల్లి పాలలో అనేక పోషకాలు, యాంటీబాడీలు, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉంటాయి. దద్దుర్లు లేదా ఎగ్జిమా ఉన్న చోట కొద్దిగా తల్లి పాలను తీసి మెల్లిగా రాయడం వల్ల ఆ దద్దుర్లు తగ్గుతాయి. ఇది చాలా సురక్షితమైన, సహజమైన నివారణ మార్గం.
కొబ్బరి నూనె :
ప్రతి ఇంట్లో సులభంగా లభించే కొబ్బరి నూనె కూడా డైపర్ వల్ల వచ్చే దద్దుర్లు, చికాకును తగ్గించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. వంటకు, ఇతర అవసరాలకు వాడే కొబ్బరి నూనెలో మంచి పోషకాలు, యాంటీమైక్రోబియల్ గుణాలు ఉంటాయి. డైపర్ వేసే ముందు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెను చర్మంపై రాసినట్లయితే, మంట, దురద, అసౌకర్యం తగ్గుతాయి. ఇది చర్మానికి తేమను అందించి, దద్దుర్లు రాకుండా నిరోధిస్తుంది.
వాజిలిన్ :
వాజిలిన్ ఉపయోగించడం వల్ల కూడా డైపర్ వల్ల కలిగే దద్దుర్లు, మంట, దురద, ఎరుపుదనం తగ్గుతాయి. వాజిలిన్ చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా చర్మ సమస్యలు నివారింపబడతాయి. డైపర్ మార్చిన ప్రతిసారీ పిల్లల చర్మంపై వాజిలిన్ రాయడం వల్ల చర్మం పొడిబారకుండా, తేమగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి ఒక రక్షణ కవచంగా పనిచేసి, యూరిన్ లేదా మలంలోని రసాయనాల నుండి చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.
ఈ మూడు సులభమైన పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా, డైపర్ వాడినా కూడా పిల్లలకు ఎలాంటి చర్మ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. మీరు ఇటీవల తల్లి అయినట్లయితే, మీ బిడ్డకు డైపర్లు వేయడానికి భయపడుతుంటే, ఈ చిట్కాలను పాటించి ప్రశాంతంగా ఉండండి.