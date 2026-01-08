Diabetes Diet: షుగర్ ఉన్నవారు పండ్లు తినకూడదా? ఏవి తింటే సేఫ్.. డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు?
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఏ పండ్లు తినాలి? షుగర్ నియంత్రణకు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న పండ్ల ప్రాముఖ్యత గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఉన్నవారు పండ్లు తినవచ్చా? పండ్లలో ఉండే తీపి వల్ల షుగర్ లెవల్స్ పెరిగిపోతాయా? అన్నది చాలా మందిని వేధించే ప్రశ్న. మన దేశంలో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ విషయంపై స్పష్టమైన అవగాహన ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
పండ్లు తినవచ్చా.. లేదా?
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా పండ్లు తినవచ్చు. పండ్లలో కేవలం సహజమైన చక్కెర (Fructose) మాత్రమే కాదు, శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, ఏ పండు తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనేదే అసలైన కీలకం.
మధుమేహులు ఎంచుకోవాల్సిన పండ్లు (Low GI Fruits):
తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) ఉన్న పండ్లు రక్తంలో చక్కెరను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. ఇవి షుగర్ రోగులకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
- నేరేడు పండ్లు: ఇవి డయాబెటిస్కు రామబాణంలా పనిచేస్తాయి. రక్తంలోని చక్కెరను నియంత్రించడంలో ఇవి మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంటాయి.
- జామ పండు: ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువ, చక్కెర తక్కువ. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తూ షుగర్ లెవల్స్ను అదుపులో ఉంచుతుంది.
- యాపిల్: యాపిల్లో ఉండే పెక్టిన్ మధుమేహ నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది. అయితే తొక్కతో సహా తింటేనే పూర్తి ప్రయోజనం.
- బొప్పాయి: ఇందులో సహజమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి, ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడతాయి.
- నారింజ/బత్తాయి: సిట్రస్ జాతి పండ్లలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెరగకుండా చూస్తాయి.
ఏవి తక్కువగా తినాలి?
అధిక గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న పండ్లను చాలా పరిమితంగా తీసుకోవాలి:
మామిడి పండు
సీతాఫలం
అరటి పండు
లిచీ
మధుమేహులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
జ్యూస్లు వద్దు: పండ్లను రసంగా తీసుకుంటే అందులో పీచు పదార్థం పోయి, చక్కెర త్వరగా రక్తంలో కలుస్తుంది. కాబట్టి పండును నేరుగా కొరికి తినడమే శ్రేయస్కరం.
పరిమాణం ముఖ్యం: ఏ పండు తిన్నా ఒక కప్పు కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు.
సమయం: పండ్లను భోజనంతో కలిపి కాకుండా, స్నాక్స్ సమయంలో (ఉదయం 11 లేదా సాయంత్రం 4 గంటలకు) తీసుకోవడం మంచిది.