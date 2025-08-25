  • Menu
Diabetes Control: మెంతులు తింటే చాలు.. షుగర్ లెవల్స్ అదుపులోనే ఉంటాయి!

Diabetes Control: మెంతులు తింటే చాలు.. షుగర్ లెవల్స్ అదుపులోనే ఉంటాయి!

Highlights

డయాబెటిస్‌ను నియంత్రించాలంటే ఆహారపు అలవాట్లలో జాగ్రత్తలు చాలా ముఖ్యం. అలాగే జీవనశైలిలో మార్పులు కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తాయి. మన వంటగదిలో సులభంగా దొరికే మెంతులు డయాబెటిస్ రోగులకు అద్భుతమైన సహజ వైద్యంలా పనిచేస్తాయి.

మెంతుల ప్రయోజనాలు:

ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి పెంపు: నానబెట్టిన మెంతి గింజలు లేదా మెంతి నీరు తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రితమవుతాయి.

జీర్ణక్రియ నెమ్మదింపు: మెంతుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీని వలన శరీరం కార్బోహైడ్రేట్లు, చక్కెర శోషణను తగ్గిస్తుంది.

ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెంపు: మెంతి గింజలు కణాల ఇన్సులిన్ స్పందనను మెరుగుపరుస్తాయి. దీంతో రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గుతాయి.

HbA1c తగ్గింపు: కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, రోజూ 10 గ్రాముల మెంతులు 4-6 నెలల పాటు తీసుకుంటే HbA1c స్థాయిలు తగ్గుతాయని తేలింది.

తీసుకునే విధానం:

రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతి గింజలు ఉదయాన్నే తినడం

మెంతి నీరు తాగడం

మెంతి పొడి వంటల్లో కలుపుకోవడం

ఈ సులభమైన చిట్కాలు పాటిస్తే డయాబెటిస్‌ను నియంత్రించుకోవచ్చు. అయితే, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

